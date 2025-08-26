Mất chỗ chơi ở MU, tiền đạo Hojlund gia nhập Napoli

Động thái quyết liệt chiêu một tiền đạo Hojlund xuất hiện trong bối cảnh Romelu Lukaku dính chấn thương đùi và phải ngồi ngoài dài hạn, khiến hàng công của Napoli rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano, đội bóng miền Nam nước Ý đã coi Rasmus Hojlund là mục tiêu số một trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Không còn là tin đồn, mọi chuyện đang diễn ra rất nhanh chóng. Bằng chứng là theo Corriere dello Sport, Scott McTominay – cựu tiền vệ Manchester United và hiện đang khoác áo Napoli – đã trực tiếp gọi điện cho người đồng đội cũ để thuyết phục anh cập bến sân Diego Armando Maradona.

Trong cuộc trò chuyện này, McTominay được cho là đã nhấn mạnh đến lợi thế khi tiền đạo Hojlund khoác áo Napoli: một môi trường bóng đá giàu tính cạnh tranh, cơ hội trở thành trung tâm của hàng công ngay lập tức, và trên hết là niềm tin tuyệt đối từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ. Cần nhớ rằng cả hai từng có một mùa giải thi đấu cùng nhau ở Old Trafford, vì thế sự kết nối cá nhân này đã góp phần quan trọng thúc đẩy thương vụ tiến triển nhanh chóng.