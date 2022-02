Mất bao lâu để bệnh nhân hồi phục sau khi khỏi Covid-19?

Sau khi mắc Covid-19, không ít người bệnh vượt qua được nhưng tâm lý, tinh thần cũng như thể chất chưa thể phục hồi hoàn toàn. Tình trạng sức khỏe không phục hồi này kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng sau đợt bệnh cấp tính, được biết đến với tên gọi là “hậu Covid”. Theo thời gian, số ca F0 khỏi bệnh ngày càng nhiều, số bệnh nhân mắc di chứng hậu Covid càng tăng.



Hậu Covid-19 xuất hiện vào thời gian nào?



Với y khoa thế giới, bệnh Covid-19 vẫn còn rất mới. Vì vậy các di chứng sau khi khỏi Covid được các nhà nghiên cứu y khoa vẫn theo dõi và chưa hiểu hết được một cách tường tận.



Theo CDC Mỹ định nghĩa, “Tình trạng hậu Covid-19” là những hậu quả sức khoẻ về mặt thể chất cũng như tâm thần (physical and mental health consequences) kéo dài trên 4 tuần sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Hậu quả sức khoẻ này bao gồm hai tình huống. Đó là các triệu chứng kéo dài, không thể phục hồi lại thể trạng bình thường như trước đây hoặc bệnh nhân F0 xuất hiện các triệu chứng mới hoặc tái phát các triệu chứng khi đã khỏi Covid.

Điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: VietNamNet

Viện Y tế và Chất lượng Điều trị Quốc gia (NICE) và Viện Sức khỏe Quốc gia (NHS) của Anh lại áp dụng mốc thời gian từ trên 12 tuần, nhưng họ dùng thuật ngữ "Long Covid" để áp dụng mốc từ 4 tuần trở lên và những khuyến cáo chăm sóc cũng là dành cho nguyên cả phổ "Long Covid" nên thực ra không có sự khác biệt giữa Anh và Mỹ.



Tình trạng hậu Covid-19 khá thường gặp. Trong đó, các nhà nghiên cứu quan sát thấy thường gặp ở nữ nhiều hơn nam. Nghiên cứu xuất bản trên tạp chí The Lancet ngày 28/8/2021, theo dõi những bệnh nhân Covid-19 còn sống sau một năm ghi nhận rằng, tại thời điểm 12 tháng sau khi khởi bệnh, tỉ lệ nữ còn các vấn đề về phổi nhiều gấp 3 lần nam. Tại thời điểm 12 tháng sau khi khỏi bệnh, tỉ lệ nữ có các vấn đề lo lắng hay trầm cảm nhiều gấp 2 lần nam.



Còn ở trẻ em, tình trạng Hậu Covid-19 vẫn có nhưng ít hơn. Theo một nghiên cứu tại Ý, trên 129 trẻ, 42.6% trẻ vẫn còn ít nhất một triệu chứng kéo dài trên 60 ngày sau khi bắt đầu nhiễm.



Trong khảo sát tại Anh, một nghiên cứu đã cho thấy tỉ lệ 12.9% trẻ 02-11 tuổi và 14.5% trẻ 12-16 tuổi vẫn còn ít nhất một triệu chứng kéo dài trên 5 tuần sau khi bắt đầu nhiễm.



Các nhà quan sát nhận thấy các bệnh nhân Covid-19, cùng với tình trạng cách ly nghiêm ngặt, thường phát sinh các triệu chứng trầm cảm, lo âu hoặc thay đổi tâm trạng.



Hậu quả của tình trạng hậu Covid



Tình trạng hậu Covid có thể dẫn đến một loạt các hậu quả về thể chất, xã hội và tâm lý, cũng như các hạn chế về sức khoẻ có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể lên thể trạng của bệnh nhân và chất lượng cuộc sống sau này.



Điều này đã được ghi nhận ban đầu trong một nghiên cứu trên 431 bệnh nhân Covid-19 ở Thuỵ Sĩ, sau khoảng từ 6-8 tháng sau đợt bệnh đầu tiên. Nghiên cứu đã chỉ ra, có 26% bệnh nhân vẫn không hồi phục hoàn toàn, 55% bệnh nhân vẫn còn thấy mệt mỏi, 25% bệnh nhân vẫn còn khó thở và 26% bệnh nhân vẫn còn triệu chứng của trầm cảm. Tại Vũ Hán, Trung Quốc, nghiên cứu xuất bản trên tạp chí The Lancet ngày 28/8/2021, theo dõi 1276 bệnh nhân Covid-19 còn sống sau một năm, ghi nhận có 68% bệnh nhân vẫn còn ít nhất một triệu chứng sau 6 tháng và 49% bệnh nhân vẫn còn ít nhất một triệu chứng sau 12 tháng.



Ngoài ra, kết quả còn cho thấy có 26% bệnh nhân vẫn còn cảm thấy lo lắng hay trầm cảm sau 6 tháng và 23% bệnh nhân vẫn còn cảm thấy lo lắng hay trầm cảm sau 12 tháng (tỉ lệ này ở người lớn không bị Covid-19 chỉ là 5%).



Một điều đáng quan tâm được nêu ra trong nghiên cứu của các nhà khoa học tại CDC Hoa Kỳ là tình trạng tái nhập viện với các lý do ghi nhận được: suy hô hấp, nhiễm trùng, viêm phổi, suy tim, các đợt huyết khối, các vấn đề liên quan tâm thần và té ngã…



Trong nghiên cứu này các chuyên gia đã ghi nhận, 9–15% tái nhập viện trong vòng 2 tháng sau xuất viện, gần 30% tái nhập viện trong vòng 6 tháng sau xuất viện.



Vì vậy họ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi chặt chẽ trong những tháng đầu sau khi xuất viện, cho dù là vì tình trạng hậu Covid hay vì các vấn đề sức khỏe khác. Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ gây tái nhập viện hay gặp ở bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nền mạn tính (COPD, cao huyết áp), thời gian nằm viện lúc đợt bệnh cấp tính ngắn, không cho kháng đông liều điều trị khi bệnh nhân nằm viện…



Trong một nghiên cứu với hơn 100 ngàn bệnh nhân Covid-19 nhập vào các bệnh viện ở Mỹ, trong số những người đã xuất viện có đến 9% phải tái nhập viện trong vòng 2 tháng tại cùng một bệnh viện. Các yếu tố nguy cơ của tái nhập viện trong khảo sát này gặp ở bệnh nhân trên 65 tuổi, có bệnh nền (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim, tiểu đường có biến chứng, bệnh thận mạn, béo phì BMI bằng hoặc trên 30 kg/m²). Tại Anh, một khảo sát gần 50 ngàn bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, cũng ghi nhận 30% phải tái nhập viện và 12% tử vong sau khi xuất viện, thời gian theo dõi trung bình 140 ngày.