Mất bao công túm gọn gói bánh, ngờ đâu 'chị mẹ' chốt hạ phũ

Có vẻ sau thời gian sống trong bụng mẹ, thế giới này có quá nhiều điều lạ lẫm với lũ trẻ? Thế nên chúng mới không thể để chân tay yên và hễ rời khỏi tầm mắt của người lớn là lập tức biến thành các "tiểu quỷ" chính hiệu.

Đơn cử như đoạn video đang được chia sẻ nhiều dưới đây. Theo đó, chị em sinh ba đã tinh ý phát hiện ra gói bánh được "chị mẹ" cất trữ trên ngăn tủ.

Với chiều cao hạn hẹp của mình tất nhiên 3 đứa trẻ chẳng thể nào qua mặt "chị mẹ" để lấy được gói bánh. Sau một hồi loay hoay, chúng đã nhanh trí nghĩ ra cách.

Video: Ba chị em nhanh trí tìm cách lấy gói bánh ở trên cao.

Cụ thể, hai anh em đã nằm lên nhau trong tư thế xếp chồng để cho người em của mình trèo lên mở cánh cửa tủ và lấy gói bánh.