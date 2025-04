Mất 60 triệu sau khi nghe cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực

Chị L.T. T .L (26 tuổi) đang làm việc tại TP.HCM, trong một buổi sáng có số điện thoại lạ gọi xưng danh bên điện lực thông báo rằng tiền điện tháng 2 ở quê nhà ngoài Bình Định chưa đóng tiền. Lúc này, sau một đêm tăng ca ở nhà máy, chị L. thức dậy trong trạng lơ mơ tưởng mình chưa đóng thật nhờ xác minh.

Ảnh minh hoạ

Qua một hồi “thao túng tâm lý” chị bảo rằng mình như bị thôi miên, phía bên lừa đảo đã đưa cho chị một mã QR code để đóng tiền, và một đường link để xác nhận. Sau khi chỉ chuyển vài trăm ngàn tiền điện tháng 2, sau đó chị L. kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng mới biết mình mất sạch 60 triệu đồng tích góp: "Hôm bữa bên kia có gọi tôi bảo rằng tôi chưa đóng tiền điện. Xong rồi nó kêu mình gửi cái hóa đơn tiền điện cho nó kiểm tra. Tiếp tục có người gọi đến nói để điện lực kiểm tra lại thông tin của mình có đóng hay chưa. Tiếp đến nó hướng dẫn mình đóng lại tiền. Song, lúc gọi là mình giống như mình bị nó thôi miên, hướng dẫn làm theo và gửi một mã QR code để chuyển tiền, kiểu như một cách thao túng bắt mình làm theo hướng dẫn của nó liên tục…”.

Sau vụ việc, chị L. biết mình rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo đã đến ngay công an gần nhất trình báo. Chị được cơ quan công an tiếp nhận đơn và được khuyến cáo những cách mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng. Tiền trong tài khoản phút chốc nên chị L vô cùng buồn, chị hy vọng công an sớm vào cuộc để không còn ai bị lừa như chị.

Trao đổi vụ việc trên, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Cty Điện lực TP.HCM cho biết, đây là chiêu thức thủ đoạn cũ của các đối tượng lừa đảo sử dụng lại trên các đối tượng khách hàng mới. Ngành điện cũng thường tiếp nhận thông tin lừa đảo qua chăm sóc khách hàng, và phía điện lực cũng có nhiều cảnh báo cũng như báo cáo lên cơ quan công an.

Hiện nay, khi có nhu cầu liên hệ với khách hàng, nhân viên EVNHCMC đều dùng số điện thoại định danh (Voice Brandname). Cụ thể, đối với mạng điện thoại Viettel và Mobifone, tên định danh hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại di động của khách hàng là “EVNHCMC”. Đối với các nhà mạng khác sẽ hiển thị số điện thoại 028.22201155.

Lãnh đạo ngành điện cũng khuyên khách hàng cần “bình tĩnh”, không có chuyện phía điện lực dọa cắt điện, nếu không đóng tiền quá hạn thì sẽ có thông báo trên hệ thống chăm sóc khách hàng bằng tin nhắn và có gửi giấy về nhà. Không có chuyện thông báo sau cuộc điện thoại nhân viên đến cắt điện ngay.

Hiện, phương thức thanh toán tiền điện hàng tháng đã xây dựng chặt chẽ, không thu tại các trụ sở của EVN, chỉ có thu hộ qua các ví, các cửa hàng tiện lợi 24/24 và có hình thức trích nợ tự động qua tài khoản, rất cụ thể và dễ dàng. Vì vậy, ai gọi đến để yêu cầu cài những “ứng dụng đen” những đường link lạ thì không nên thực hiện theo để tránh mất tiền oan: “Tất cả các giao dịch đều thông qua ngân hàng thông qua các đối tác thu hộ, đó là các ví hoặc cửa hàng tiện lợi. Đặc biệt có hình thức trích nợ tự động trong tài khoản, tức là cứ tới kỳ thông báo tiền điện thì ngân hàng sẽ tiếp nhận được thông tin và trích trong tài khoản và trả tiền cho điện lực. Việc này sẽ không làm phiền cho khách hàng và đảm bảo an toàn trong vấn đề mà ngăn chặn lừa đảo.

Do đó, ngành điện khuyến cáo và khuyến khích khách hàng sử dụng cái hình thức trích nợ tự động từ các ngân hàng hoặc hiện nay một số ví điện tử cũng có hình thức trích nợ tự động để trả tiền điện cho khách hàng cách tự động. Như vậy hàng tháng không còn bận tâm đến việc đóng tiền điện nữa”.