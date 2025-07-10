Mất 0,2 giây để thanh toán vé tàu Cát Linh - Hà Đông

Sau 4 năm vận hành, hệ thống thanh toán của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã trở nên lạc hậu. Trong khi đó, tuyến Metro số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (Metro 3.1) vẫn đang sử dụng thiết kế cũ từ hơn 10 năm trước, hành khách phải bỏ tiền mặt vào máy và nhận xu để qua cổng.

Để làm mới phương thức thanh toán, tạo thuận lợi cho hành khách, đơn vị vận hành đang thử nghiệm hệ thống thanh toán điện tử mới cho tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, cho phép hành khách sử dụng căn cước công dân, thẻ visa hoặc mã QR để qua cổng soát vé.

Thông tin này được ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, cho biết tại Hội thảo "Một chạm vạn niềm tin - kiến tạo tương lai thanh toán số" do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Napas tổ chức sáng 7/10.

Theo ông Hùng, đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng của Hà Nội, hướng tới trải nghiệm đi tàu điện không tiền mặt.