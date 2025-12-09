Maria Sharapova gây sốt khi chụp 'selfie' cùng David Beckham

Cựu tay vợt số 1 Thế giới người Nga đã chia sẻ loạt ảnh ở New York. Đầu tiên là bức hình tự sướng tuyệt đẹp cùng David Beckham.

Maria Saharapova và David Beckham là những siêu sao thể thao trong vai trò khách mời tham dự sự kiện sang trọng do thương hiệu bia Stella Artois tổ chức.

Sharapova cầm trên tay chai bia Bỉ, trong khi cựu thủ quân tuyển Anh chọn một cốc bia đầy. Khoảnh khắc trên cũng được một nhiếp ảnh gia ngồi tại bàn ghi lại.

Beckham là đại sứ của Stella Artois và xuất hiện trong quảng cáo Super Bowl cùng với "người anh em sinh đôi thất lạc từ lâu" Matt Damon hồi đầu năm nay.

Trong lần xuất hiện này, Sharapova gây ấn tượng với chiếc váy đen thanh lịch. Cô thoải mái đăng nhiều bức ảnh khác, bao gồm hình chụp với tay vợt Sabalenka cùng nữ diễn viên Rachel Brosnahan.