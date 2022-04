Mạnh Mỹ Kỳ đạo nhái MV của Taylor Swift?

MV mới mang tên "Phán" của Mạnh Mỹ Kỳ có nhiều hình ảnh giống ca khúc nổi tiếng "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift.

Ngày 3/4, trang HK01 đưa tin Mạnh Mỹ Kỳ tái xuất làng nhạc sau bê bối đời tư. Cô ra mắt MV Phán với nội dung nói về những dục vọng, tật xấu như ngạo mạn, ghen tỵ, lười biếng, tham lam... đang nhấn chìm con người trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, sau đó MV Phán của Mạnh Mỹ Kỳ bị tố có nhiều hình ảnh giống MV Look What You Made Me Do phát hành năm 2017 của Taylor Swift. Trong đó, Mạnh Mỹ Kỳ cũng sử dụng những hình ảnh như con người dẫm đạp lên nhau, hoặc bị nhốt vào lồng để thiết kế MV.

Mạnh Mỹ Kỳ bị nghi đạo nhái MV của Taylor Swift Bên cạnh đó, MV Phán bị đánh giá là khó nghe, ít lời, giai điệu kém thu hút, song từ khóa "MV Phán của Mạnh Mỹ Kỳ thật cao cấp" đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Công chúng nhận xét để dọn đường quay trở lại giới giải trí, Mạnh Mỹ Kỳ đã chi tiền để quảng cáo hình ảnh, tự khen bài hát của mình. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại không cao. HK01 bình luận Mạnh Mỹ Kỳ làm mất lòng công chúng, danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mỗi hoạt động của nữ ca sĩ đều nhận chỉ trích. Tuy nhiên, công ty quản lý của Mạnh Mỹ Kỳ liên tục thổi phồng tài năng càng khiến người xem thấy phản cảm. Vào tháng 2, Mạnh Mỹ Kỳ tham gia quảng bá bộ phim Trái tim tôi bay lên, đạo diễn của phim khen cô là "Châu Đông Vũ thế hệ mới", "một ngôi sao có tiềm lực vô hạn của điện ảnh Trung Quốc". Tuy nhiên, diễn xuất của cô trong phim bị chê, doanh thu dự án cũng thấp, khiến nhà sản xuất lỗ vốn. Mạnh Mỹ Kỳ vốn được đánh giá là nữ thần tượng được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc. Tháng 10/2021, nữ ca sĩ vướng ồn ào là người thứ ba, chen chân vào mối tình của nhà sản xuất âm nhạc Trần Lệnh Thao. Vụ việc khiến hình ảnh của Mạnh Mỹ Kỳ bị ảnh hưởng. Cô bị nhiều thương hiệu và đài truyền hình hủy hợp tác. Quảng cáo "Mạnh Mỹ Kỳ đối mặt với nguy cơ hết thời sớm", QQ bình luận. Sau thị phi đời tư, sự nghiệp của sao nữ chững lại. Vài tháng qua, cô không có dự án nghệ thuật mới. Dù đã trở lại, song diễn xuất của Mạnh Mỹ Kỳ không được đánh giá cao. Do đó, tình thế hiện tại của cô gặp nhiều khó khăn. Mạnh Mỹ Kỳ sinh năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girls và Hỏa Tiễn Thiếu Nữ. Ngoài ca hát, Mỹ Kỳ còn lấn sân diễn xuất với Tru tiên, Marna... Theo Zing