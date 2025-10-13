Mảnh giấy cụ bà U80 gửi chồng trước khi nhập viện khiến nhiều người xúc động

Mảnh giấy đặc biệt

“Ông ơi, tôi bị đau đầu phải vào bệnh viện để bác sĩ tiêm. Ông cứ đi ngủ đi, sáng mai đỡ tôi sẽ về. Vợ yêu của ông - Thi Nhạn”, mảnh giấy với nội dung mộc mạc cụ bà để lại cho người chồng bị lẫn khiến nhiều người xúc động.

Mảnh giấy cụ bà U80 nhắn gửi chồng khiến nhiều người xúc động

Câu chuyện được cháu nội của ông bà - Phạm Viết Trà My (SN 2003, Hà Nội) - chia sẻ trên mạng xã hội: “Ông mình giờ đã lẫn, con cháu đứa nhớ đứa quên, nhiều khi còn nhầm lẫn cả thời gian sáng tối. Nhưng tuyệt nhiên, ông chưa bao giờ quên tình yêu dành cho bà. Những ngày lẫn nặng, nửa đêm ông dậy đòi vắt nước cam cho bà uống. Ra đường lúc nào ông cũng nắm chặt tay bà.

Trong ảnh là tờ giấy bà mình nhờ con dâu in ra - nguyên văn lời bà nói - dán ở bàn uống thuốc cho ông dễ nhìn trong những ngày bà nằm viện".

Bức ảnh chụp mảnh giấy ấy nhanh chóng lan truyền, nhận về hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận xúc động: “Đọc mà cay khóe mắt”; “Chỉ mong đến già cũng có một người thương mình như thế”…

“Cụ ông quên tất cả nhưng không quên vợ”