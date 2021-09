Mạnh 'Gắt' nhiều lần cứu nguy tuyển Việt Nam trước khi rời sân

Your browser does not support the video tag.

Clip Quang Hải mở tỷ số.

Ngoài ra, hàng thủ của tuyển Việt Nam đã phải làm việc hết công suất khi Saudi Arabia liên tục tấn công và tạo ra tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường.

Đáng khen ngợi là trung vệ Đỗ Duy Mạnh khi anh có nhiều tình huống cản phá, bảo vệ vững chắc khung thành của Việt Nam.