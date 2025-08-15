Mảnh đất được nam du khách Anh ví như 'viên ngọc' của vùng Tây Bắc

Mở đầu bài viết về Việt Nam đăng trên National Geographic, Stables kể lại trải nghiệm cùng Mạnh Tân – một hướng dẫn viên du lịch địa phương – khám phá những khu rừng hoang sơ, đầy bí ẩn ở Mai Châu (Phú Thọ).

Bài viết của Stables trên tạp chí National Geographic. Ảnh: Ins/Danstabs

"Cách Hà Nội khoảng chừng 130km về phía Tây Nam, Mai Châu là một thung lũng mang tới cảm giác yên bình đến khó tin. Giữa những khu rừng nơi đây, chỉ có tiếng bước chân đạp trên thảm lá vàng, làm lay động không gian tĩnh lặng.