Mango ra mắt bộ sưu tập demin đầu tiên thúc đẩy tính tuần hoàn

Đối với những chi tiết đính kèm như đinh tán, nhãn jacron thường thấy trên các sản phẩm denim đều sẽ được thương hiệu tiêu giảm và loại bỏ.

Hơn thế, Mango còn sử dụng công nghệ thiết kế 3D với khả năng in trực tiếp lên vải trước khi được cắt và may, giúp tăng hiệu quả cho quá trình sản xuất và hạn chế sai sót khi in sản phẩm.

Với khát vọng hướng đến thời trang bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, thay vì dùng những nhãn mác giấy gắn trên mỗi sản phẩm thì giờ đây sẽ được Mango in nổi thông tin vào phía bên trong các thiết kế, từ đó giúp việc sản xuất nhãn mác dần được loại bỏ nhằm tránh ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên.

Đồng hành cùng Mango trong chiến dịch lần này chính là người mẫu Indira Scott - một cô nàng có sự ảnh hưởng tích cực về cuộc sống xanh và thân thiện với môi trường.