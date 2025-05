Mạng xã hội X của Elon Musk kiện 8 người Việt Nam

Tờ Independent của Anh đưa tin mạng xã hội X của Elon Musk đã nộp đơn lên Tòa án Bắc Texas (US District Court for the Northern District of Texas) khởi kiện 8 người Việt Nam điều hành mạng lưới 'click ảo', lợi dụng lỗ hổng hệ thống để trục lợi từ chương trình chia sẻ doanh thu.

8 người bị nhắc tên trong đơn kiện gồm: Le Dinh Chung, Nguyen Nhu Duc, Do Viet Khanh, Nguyen Viet Kieu, Do Xuan Long, Do Minh Thang, Nguyen Ngoc Thanh, Phan Ngoc Tuan. Cả 8 người này hiện đang sinh sống tại Hà Nội, bị tố cáo là đang làm việc cho một công ty ‘click ảo’ cực lớn tại Việt Nam, được mô tả là ‘hoạt động tại một không gian văn phòng tồi tàn ở trung tâm thành phố Hà Nội’. 8 người Việt bị X khởi kiện. Ảnh: Independent X khẳng định nhóm người này ‘đã thu lợi bất chính bằng cách lợi dụng các lỗ hổng kiểm soát ở chương trình Chia sẻ doanh thu với nhà sáng tạo, từ đó “tạo ra sự tương tác nội dung trong khi thực tế không có gì cả”. Theo tố cáo của X, cách thức trục lợi của nhóm này là khai thác kẽ hở bằng cách tạo hàng loạt tài khoản giả mạo và sử dụng phần mềm để phát tán nội dung do máy tính tạo ra. Những tài khoản này được thiết lập bằng danh tính bị đánh cắp, sau đó tương tác qua lại nhằm qua mặt hệ thống kiểm duyệt của X. Quảng cáo về dịch vụ tăng tương tác trên X của nhóm 8 người. Ảnh: Independent Chương trình chia sẻ doanh thu của X ra mắt vào năm 2022 sau khi Musk mua lại nền tảng này với giá 44 tỷ USD. Ban đầu, người dùng đăng ký với mức phí 8 USD/tháng để ‘tick xanh’ và sẽ nhận được một phần doanh thu được tạo ra từ quảng cáo. Sau khi các nhà quảng cáo lớn bắt đầu rời bỏ trang X, chương trình này đã thay đổi bằng cách cho phép các tài khoản kiếm tiền bằng dựa trên lượng tương tác tạo ra với những người dùng trả phí. Các khoản thanh toán khác nhau dựa trên nhiều yếu tố. "Một tài khoản tạo ra càng nhiều tương tác, thì chủ tài khoản càng được thưởng nhiều tiền", khiếu nại của X nêu rõ. Hình ảnh về cơ sở 'click ảo' mà X tố cáo lên tòa án. Ảnh: Independent Tờ Independent cho biết X không nêu con số thiệt hại nhưng có đầy đủ bằng chứng khi truy xuất từ các khoản thanh toán cho thấy tiền đã được chuyển vào ít nhất 125 tài khoản ngân hàng tại Mỹ bằng tên giả. Từ đây, tiền sẽ được chuyển sang các tài khoản có tên thật tại 9 ngân hàng ở Việt Nam. Tổng cộng đã có hơn 1700 giao dịch. Ngoài ra, X cũng tố cáo nhóm 8 người này còn thu lợi lớn thông qua việc bán các dịch vụ, công cụ và ‘bí kíp’ tạo tương tác ảo. Cụ thể, một tập lệnh có tên là “Công cụ XGPT” đã được rao bán trên YouTube, TikTok, Telegram, Discord, Facebook, Instagram và chính…X.