Mạng xã hội Threads có thêm 35 triệu người dùng nhờ Elon Musk và Donald Trump

Mạng xã hội Threads của Mark Zuckerberg vừa lập kỷ lục người dùng mới nhờ vào Elon Musk và Tổng thống đắc cử Donald Trump. Threads là mạng xã hội mới của Mark Zuckerberg. Ảnh: Du Lam Meta cho biết, từ đầu tháng 11, Threads có thêm 35 triệu người dùng mới sau khi X thay đổi điều khoản dịch vụ. Hàng triệu người dùng X đã rời bỏ nền tảng để tìm đến các dịch vụ đối thủ như Threads và Bluesky. Với tăng trưởng ấn tượng, sản phẩm mới của Meta được kỳ vọng sẽ đạt 1 tỷ người dùng tương tự Facebook, Instagram và WhatsApp trước đây. Chỉ vài ngày trước, CEO Instagram Adam Mosseri công bố, Threads có thêm 15 triệu người dùng mới trong hai tuần đầu tháng 11. Người dùng dịch vụ tăng vọt nhờ vào nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu nhờ vào X và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Một số lượng lớn phản đối các chính sách của Musk, như sử dụng bài viết của người dùng làm tài liệu đào tạo chatbot Grok. Cùng với Bluesky, Threads được xem là thay thế hoàn hảo của X. Nó cung cấp các tính năng gần với Twitter những ngày đầu. Gần đây, ứng dụng đã cập nhật để cho phép tùy chỉnh bảng tin, chỉ hiển thị nội dung từ những người mà bạn theo dõi. Trước khi thiết lập kỷ lục mới, Threads đang có 275 triệu người dùng tích cực hàng tháng, tăng 175% so với một năm trước. CEO Meta Mark Zuckerberg tự tin Threads sẽ là ứng dụng xã hội lớn tiếp theo của công ty. Trung bình, mỗi ngày có hơn 1 triệu người đăng ký sử dụng. Threads ra đời tháng 7/2023 với tư cách đối thủ của X. X vẫn có nhiều người dùng hơn so với Threads nhưng khoảng cách ngày càng thu hẹp. Theo hãng phân tích Sensor Tower, mạng xã hội của Musk hiện có gần 318 triệu người dùng hàng tháng, giảm 24% so với khi Musk hoàn tất thương vụ thâu tóm Twitter vào tháng 10/2022. (Theo thetechbasic, cnbc)