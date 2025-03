Mạng xã hội không được yêu cầu xác thực bằng căn cước công dân

Cục An toàn thông tin từng đưa ra cảnh báo, giai đoạn trước đây, nạn mua bán dữ liệu thường được thực hiện trong những hội nhóm kín trên mạng xã hội.

Theo tờ trình đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, hiện có nhiều tổ chức, doanh nghiệp thu thập thừa dữ liệu cá nhân so với ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, thiếu cơ sở pháp lý khi thu thập dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Người mua phải được các thành viên ở trong hội nhóm giới thiệu mới đủ điều kiện tham gia và thường là mua bán số lượng lớn.

Tuy nhiên, hiện đã xuất hiện những hình thức mua bán dữ liệu mới, sử dụng chatbot, thực hiện qua các kênh, tài khoản trên Telegram. Thậm chí các đối tượng còn bán lẻ từng dữ liệu cá nhân cụ thể.

Thực tế này cho thấy, hoạt động mua bán dữ liệu đã trở nên rất phổ biến, công khai và có nhiều nguy cơ mới.

Tại hội thảo "An ninh dữ liệu trên không gian mạng", Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) từng nhận định: "Việc mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ diễn ra đơn lẻ, giữa cá nhân với cá nhân, mà còn có sự tham gia của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp".