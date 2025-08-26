Mạng xã hội dậy sóng vì 'nụ cười tỏa nắng' của nữ chiến sĩ trong buổi hợp luyện diễu binh

Nữ chiến sĩ gây sốt với nụ cười tỏa nắng

Hà Lê Bảo Ngân (SN 2003, Nghệ An) là một trong những gương mặt gây chú ý khi tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Cô thuộc khối Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Nụ cười tỏa nắng của nữ chiến sĩ quê Nghệ An

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ nở nụ cười tỏa nắng trong buổi hợp luyện diễu binh lần 1 tại Quảng trường Ba Đình ngày 21/8 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kèm theo lời khen “có cánh” về nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Bảo Ngân nói: “Tôi thấy vui khi được mọi người quan tâm nhưng cũng khá 'sợ' vì khoảnh khắc ấy được lan tỏa nhiều quá”.

Ngân cho biết, bức ảnh “gây sốt” được chụp khi cô cùng đồng đội vừa hoàn thành chặng diễu binh dài 4km từ Lăng Bác đến sân vận động Quần Ngựa và đang dừng lại nhường đường cho xe tăng.