Mạng xã hội chia rẽ vì Jimin và Jungkook (BTS) đến Đà Nẵng

“Dừng việc rò rỉ thông tin và hình ảnh đi mọi người. Nếu lịch trình kín sẽ ảnh hưởng đến họ nhiều lắm”, “Xác nhận là hai thần tượng ở Đà Nẵng và đi chợ Hàn nhé, nhưng đi kèm họ có nhiều người bảo vệ, không cho chụp hình, quay phim. Mình nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác”, “Nếu thực sự yêu quý, mong mọi người kiềm chế và không cố gắng tiếp cận họ. Hãy để họ có chuyến đi thoải mái”, “Army ơi, việc chúng ta cần làm là dừng việc chia sẻ ngay”, “Mong mọi người đừng lan truyền hay công khai bất cứ thông tin gì cả để họ có thể tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn, yên bình sau quãng thời gian dài mệt mỏi. Họ cố giữ chuyến đi thật kín đáo, mình với tư cách người hâm mộ cũng nên tinh ý. Đừng chia sẻ thêm về lịch trình, cũng đừng tương tác với các bài đăng mang tính xâm phạm riêng tư. Ai cũng mong BTS quay lại Việt Nam, tổ chức concert ở đây, nhưng nếu cộng đồng người hâm mộ không thể giữ giới hạn và cư xử văn minh, điều đó ngày càng xa vời”... là những lời kêu gọi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Jungkook và Jimin kết thúc gần 2 năm phục vụ tại Sư đoàn Bộ binh số 5 ở Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) vào ngày 11/6.

Không lâu sau đó, họ được nhìn thấy ở Thụy Sĩ cùng trưởng nhóm RM. Người hâm mộ cho rằng hai thần tượng đang ghi hình phần tiếp theo của chương trình truyền hình thực tế về du lịch Are You Sure.