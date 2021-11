"Mang thai ngoài tử cung" đừng đổ lỗi cho phụ nữ, mà nguyên nhân có thể do nam giới gây ra

Khi mang thai ngoài ý muốn, nhiều người sẽ chọn cách nạo phá thai. Việc nạo phá thai có thể gây ra nhiều tai biến như: Nhiễm trùng (do không đảm bảo vô khuẩn khi làm thủ thuật, do không đảm vảo vệ sinh phụ khoa sau thủ thuật quan hệ tình dục trở lại sớm), sót rau – sót thai (do thai bám quá sâu vào tử cung nên trong khi nạo hút thai, thai bị đứt rời, dính lại nơi tử cung, hoặc do tay nghề thầy thuốc kém, lấy thai, nhau thai không hết), rong kinh – rong huyết, băng huyết. Nếu thực hiện nạo phá thai nhiều lần sẽ khiến tử cung bị tổn thương nghiêm trọng như để lại sẹo (khiến phôi thai không thể bám vào tử cung được), rách tử cung hoặc làm thành tử cung bị mỏng dần, không đảm bảo cho việc mang thai.

Mặc dù, phá thai không trực tiếp gây vô sinh cho chị em nhưng chắc chắn sẽ gây ra nhiều tổn thương cho tử cung. Đặc biệt, việc sẩy thai thường xuyên sẽ khiến tử cung không còn thích hợp để trứng đã thụ tinh làm tổ, từ đó dễ dẫn đến mang thai ngoài tử cung.

Vậy tại sao lại để xảy ra tình trạng phụ nữ mang thai ngoài ý muốn và phải phá thai? Là vì phụ nữ đã không thực hiện các biện pháp phòng tránh thai cho bản thân mình và một phần cũng là do nam giới. Thực tế, không ít các trường hợp phụ nữ mang thai ngoài ý muốn là do nam giới vì ham muốn ích kỷ của mình, theo đuổi thú vui, khoái cảm của bản thân mà không sử dụng các biện pháp an toàn (như sử dụng bao cao su) cho bạn gái của mình.