Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố

Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huế (SN 1986, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 8/9, tại khu vực nút giao đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc địa bàn phường Yên Thắng (Ninh Bình), công an kiểm tra, phát hiện Huế đang vận chuyển trái phép một cá thể rái cá vuốt bé.