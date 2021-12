Mang không khí Giáng sinh lên Windows 10/11

Bạn có thể tạo hiệu ứng trên màn hình desktop bằng cách sử dụng ứng dụng nhỏ mang tên Desktop Christmas.

Sau khi tải về và giải nén nó, bạn nhấp đôi chuột lên file EXE. Ngay lập tức, hiệu ứng tuyết rơi sẽ xuất hiện trên màn hình.

Bạn có thể thiết lập để tiện ích khởi động cùng Windows bằng cách chọn Start when I start Windows, và truy cập vào Options > Transparent để thay đổi độ trong suốt của tuyết. Trường hợp bạn chỉ muốn hiệu ứng tuyết rơi xuất hiện trên màn hình desktop thay vì ở mọi nơi trên Windows, hãy truy cập vào Options và bỏ chọn Always on top.

Đổi tông màu Giáng sinh cho Windows

Một tinh chỉnh đơn giản nữa là đổi tông màu hệ thống thành tông màu Noel. Để thực hiện, bạn bấm tổ hợp phím Windows + I để mở ứng dụng Settings và truy cập vào trình đơn Personalization > Colors.

Với lễ hội Giáng sinh, bạn nên chọn màu đỏ và xanh lá cây. Bạn có thể bấm nút Custom color nếu không tìm thấy màu phù hợp trong danh sách có sẵn. Khi hoàn tất, hãy chọn tùy chọn Start, taskbar, and action center, và Title bars and Windows borders để áp dụng hiệu ứng màu cho tất cả những nơi này.

Tạo quả cầu tuyết đếm ngược đến Giáng sinh

Có nhiều cách thú vị để chờ đón Giáng sinh và đếm ngược đến ngày này là một trong những cách như vậy. Bạn không cần phải tạo sự kiện hay nhắc nhở trên lịch, thay vào đó hãy sử dụng các tiện ích đếm ngược đến Giáng sinh sau đây.

Get Xmas cung cấp nhiều kiểu quả cầu tuyết đếm ngược đến ngày 25/12 khác nhau bao gồm Live Christmas Globe, Snowman Snow Globe, và Christmas Globe.

Tất cả những gì bạn cần làm là tải tiện ích về, giải nén, và mở file EXE. Tiện ích sẽ đồng bộ với đồng hồ hệ thống và bạn có thể nhấp chuột phải lên biểu tượng quả cầu tuyết trên khay hệ thống để tinh chỉnh nó, ví dụ cho nó khởi động cùng Windows hoặc luôn nằm trên các cửa sổ khác...

Tạo hiệu ứng tuyết rơi khi rê con trỏ chuột