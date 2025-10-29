‏Màng Ghép Thành Tiến - Địa chỉ cung cấp dịch vụ in bao bì sản phẩm giá rẻ tại TPHCM

Màng Ghép Thành Tiến tự hào mang đến giải pháp bao bì chất lượng cao, thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công nghệ in, sản phẩm tiêu biểu và quy trình đặt in chuyên nghiệp tại Thành Tiến – địa chỉ tin cậy tại TP.HCM cho mọi nhu cầu in bao bì.
Dịch vụ in bao bì sản phẩm chất lượng tại TPHCM
Màng Ghép Thành Tiến cung cấp dịch vụ in bao bì trọn gói – từ thiết kế, in ấn đến gia công hoàn thiện. Với hệ thống máy in ống đồng hiện đại và đội ngũ kỹ thuật lành nghề, Thành Tiến mang đến sản phẩm đẹp, bền, chuẩn màu và giá cạnh tranh.
Các dịch vụ chính gồm:
● In bao bì màng ghép phức hợp (PA/PE, OPP/CPP, PET/AL/PE...): Phù hợp cho thực phẩm, cà phê, phân bón, hóa mỹ phẩm… giúp bảo quản tốt và tăng độ bền sản phẩm.
● In túi hút chân không, túi zipper, túi ghép màng nhôm: Đa dạng mẫu mã, thẩm mỹ cao, tiện lợi và phù hợp nhiều ngành hàng.
● In màng đơn, màng ghép cuộn cho dây chuyền đóng gói tự động: Giải pháp tiết kiệm, tối ưu quy trình sản xuất cho doanh nghiệp.
● In ấn theo yêu cầu – thiết kế riêng biệt: Linh hoạt về kích thước, chất liệu, màu sắc và nhận diện thương hiệu.
Công nghệ in ấn bao bì màng ghép hiện đại
Tại Màng Ghép Thành Tiến, công nghệ luôn được xem là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng và giá trị của từng sản phẩm bao bì. Chúng tôi liên tục đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất, ứng dụng các công nghệ in tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng hình ảnh sắc nét, màu sắc chuẩn thương hiệu và khả năng gia công linh hoạt theo mọi yêu cầu thiết kế.
Công nghệ in ống đồng – Sắc nét, chuyên nghiệp và đồng nhất
In ống đồng là công nghệ chủ lực được Thành Tiến áp dụng cho hầu hết các dòng bao bì màng ghép phức hợp. Phương pháp này sử dụng trục in khắc lõm, giúp tái hiện hình ảnh với độ chi tiết cao và màu sắc sống động.
Ưu điểm nổi bật của in ống đồng:
● Cho ra hình ảnh sắc nét, rõ chi tiết, đảm bảo tính đồng nhất trên toàn bộ cuộn màng.
● Hỗ trợ in đa màu (6–9 màu), lý tưởng cho bao bì có thiết kế phong phú, sinh động.
● Độ bám mực cao, phù hợp với nhiều chất liệu khác nhau: OPP, PET, AL, PA, CPP...
● Đáp ứng tiêu chuẩn bao bì công nghiệp và thương mại cao cấp, yêu cầu tính thẩm mỹ và độ bền cao.
Với công nghệ in ống đồng, Thành Tiến mang đến cho khách hàng những sản phẩm bao bì chuyên nghiệp, đẹp mắt và có giá trị thương hiệu vượt trội.
Công nghệ in lụa – Linh hoạt và tối ưu cho đơn hàng nhỏ
Bên cạnh in ống đồng, in lụa là lựa chọn linh hoạt được Thành Tiến áp dụng cho các đơn hàng nhỏ hoặc sản phẩm có thiết kế đơn giản.
Phương pháp này phù hợp với việc in logo, dòng chữ, ký hiệu hoặc họa tiết nổi bật trên bề mặt bao bì.
Ưu điểm của in lụa:
● Tiết kiệm chi phí do không cần chế tạo trục in phức tạp.
● Lớp mực dày, độ phủ cao, đặc biệt phù hợp khi in trên nền bạc, nền đục hoặc túi có độ dày lớn.
● Dễ dàng chỉnh sửa, thay đổi thiết kế, thích hợp với các sản phẩm thử mẫu hoặc cần in thủ công.
Nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa in ống đồng và in lụa, Màng Ghép Thành Tiến có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu — từ sản xuất hàng loạt chuyên nghiệp đến in nhanh, in thử mẫu hoặc in số lượng nhỏ, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội.
Danh mục sản phẩm bao bì tại Màng Ghép Thành Tiến
Màng Ghép Thành Tiến chuyên sản xuất bao bì màng ghép phức hợp với mẫu mã đa dạng, chất liệu linh hoạt, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ cao, phù hợp cho nhiều ngành hàng.
● Bao bì màng ghép đa lớp (PET/AL/PE, OPP/CPP, PA/PE...): Bền chắc, chống thấm, cản khí tốt, thích hợp đóng gói thực phẩm khô, bột, hóa chất, phân bón…
● Túi hút chân không PA/PE: Giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm, giữ nguyên độ tươi ngon và chất lượng.
● Túi zipper, túi đáy đứng, túi xếp hông, túi 3 biên: Thiết kế tiện lợi, in ấn đẹp mắt, phù hợp thị trường bán lẻ và xuất khẩu.
● Màng cuộn bao bì in theo yêu cầu: Dành cho dây chuyền đóng gói tự động, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất.
Quy trình đặt in & sản xuất bao bì tại Màng Ghép Thành Tiến
Tại Màng Ghép Thành Tiến, quy trình đặt in bao bì sản phẩm được xây dựng đơn giản – nhanh chóng – minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện từ khâu tư vấn đến nhận hàng.
● Tiếp nhận yêu cầu: Khách hàng liên hệ qua hotline, Zalo, email hoặc fanpage để trao đổi thông tin về sản phẩm, kích thước, số lượng, chất liệu và mục đích sử dụng.
● Tư vấn & báo giá: Đội ngũ Thành Tiến tư vấn loại màng, kiểu túi, công nghệ in phù hợp. Sau đó gửi báo giá chi tiết và thiết kế mẫu bao bì theo yêu cầu.
● Duyệt mẫu & đặt cọc: Khách hàng xem và xác nhận mẫu in, đồng thời đặt cọc để Thành Tiến tiến hành sản xuất.
● In ấn & sản xuất: Bao bì được in, ghép màng, cắt và kiểm tra chất lượng trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.
● Giao hàng & thanh toán: Thành Tiến giao hàng tận nơi trong khu vực TP.HCM hoặc gửi vận chuyển toàn quốc. Khách hàng kiểm tra – nghiệm thu – thanh toán phần còn lại.
● Hỗ trợ sau bán hàng: Thành Tiến luôn đồng hành cùng khách hàng sau mỗi đơn hàng, hỗ trợ tái in, chỉnh sửa mẫu hoặc tư vấn nâng cấp bao bì cho lần sản xuất tiếp theo.
Màng Ghép Thành Tiến – Địa chỉ in bao bì uy tín, giá cạnh tranh tại TP.HCM
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và in ấn bao bì màng ghép, Màng Ghép Thành Tiến khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi cung cấp giải pháp bao bì toàn diện – từ tư vấn, thiết kế đến in ấn và giao hàng – đáp ứng mọi nhu cầu về chất lượng, thẩm mỹ và chi phí.
Vì sao nên chọn Màng Ghép Thành Tiến?
● Báo giá minh bạch: Cam kết mức giá tối ưu cho từng đơn hàng, không phát sinh chi phí.
● Thiết kế miễn phí, hỗ trợ ý tưởng bao bì: Đội ngũ thiết kế sáng tạo, giúp khách hàng sở hữu mẫu bao bì chuyên nghiệp và bắt mắt.
● Công nghệ in hiện đại – chất lượng vượt trội: Hình ảnh sắc nét, màu chuẩn, bám mực tốt trên nhiều chất liệu.
● Sản xuất số lượng lớn, giao hàng nhanh chóng: Quy trình khép kín, chủ động thời gian giao hàng đúng tiến độ.
● Chính sách bảo hành, đổi trả nếu lỗi kỹ thuật: Bảo đảm quyền lợi và sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.
Liên hệ ngay với Màng Ghép Thành Tiến để được tư vấn, nhận mẫu thiết kế và báo giá in bao bì tốt nhất hôm nay!
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 508 365
Website: mangghepthanhtien.com
Email: [email protected]