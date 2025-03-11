Mảng đồi dài 2 km đổ sập, 1 người bị đè chết thương tâm

Lúc này, ông Nguyễn Quốc Bình (SN 1985; trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) trong quá trình đi tìm kiếm gia súc chăn nuôi tại khu vực gần khe Ông Đà thì bị đất vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Lực lượng Công an xã cùng lực lượng An ninh trật tự cơ sở và người dân xung quanh khu vực đã tổ chức tìm kiếm, đưa được thi thể ông Bình ra ngoài.