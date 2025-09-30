Măng Đen mùa thu trong vườn hồng chín rộ

Miền cao nguyên Măng Đen (Quảng Ngãi) lâu nay vẫn được biết đến là vùng đất trồng nhiều loại sâm như sâm dây, đương quy... nhưng khi tới đây, nhiều người bất ngờ bởi một loại trái đặc sản ăn rồi nhớ mãi, đó là hồng giòn.

Cao nguyên Măng Đen đang khoác lên mình sắc cam rực rỡ của mùa hồng chín.

Hồng giòn vốn là một loại cây ưa khí hậu mát mẻ. Có lẽ do hợp thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây nên cây đã không ngừng phát triển. Nhằm giúp nông dân trồng hồng giòn thành công, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum (trước đây) đã cung cấp một một số kỹ thuật cơ bản về trồng và chăm sóc hồng giòn. Trải qua năm tháng, số lượng không còn tính bằng cây nữa mà được tính bằng vườn. Những vườn hồng đã dần trở thành một "đặc sản" của mảnh đất này.

Hàng cây hồng đầy trái, khung cảnh tĩnh lặng với tiếng chim hót và gió thổi nhẹ nhàng, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ

Du khách có thể tranh thủ chụp ảnh sống ảo giữa khung nền quả chín rực rỡ, tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào giữa thiên nhiên

Cuối tháng 9 đầu tháng 10, cao nguyên Măng Đen khoác lên mình sắc cam rực rỡ của mùa hồng chín. Từng quả hồng lấp ló sau tán lá, treo trên cành trĩu nặng, khiến khung cảnh nơi đây vừa yên bình, vừa đầy sức sống.

Anh Lê Minh, hướng dẫn viên tại Măng Đen cho biết, cuối tháng 9 là thời điểm “check-in” lý tưởng. Mùa hồng ở đây chỉ kéo dài khoảng 3–4 tuần, vì vậy du khách nên tranh thủ thời gian ghé thăm.

Vào mùa hồng chín rộ, vườn quả trĩu cành, trời trong xanh, là điểm “check-in” lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên

Trước đây, hồng ở Măng Đen được trồng rải rác, nhưng nay đã có những khu vườn hồng lớn được trồng như tại như Sóc Farm, Việt Úc Flower Garden hay các vườn hồng ngay trung tâm thị trấn. Vườn hồng lớn nhất tại Măng Đen là vườn hồng tại Sóc Coffee. Kết hợp với không gian mộc mạc và độc đáo, Sóc Coffee là điểm đến hấp dẫn cho du khách vào thời điểm cuối hè đầu thu.

Chị Y Trang (chủ khu Sóc Farm), cho biết khu vườn sở hữu hàng chục cây mai anh đào cổ thụ, hơn 100 cây hồng lâu năm đang trong giai đoạn thu hoạch cùng nhiều loài hoa, rau các loại và cây cà phê.

Một trong những hoạt động thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Măng Đen vào mùa hồng chính là việc thu hoạch trái hồng. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để bạn hiểu rõ hơn về quy trình làm ra trái hồng cũng như giá trị của loại trái cây này.

Nhiều người đã có cảm giác thích thú khi tự tay chọn những trái hồng đẹp nhất và thưởng thức ngay tại vườn. Những trái hồng khi chín có hương vị rất đặc biệt, vừa ngọt vừa chát nhẹ tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Thịt trái hồng giòn và tươi mát, mang lại cảm giác dễ chịu khi thưởng thức. Việc thu hoạch trái hồng giúp mọi người kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, mang lại cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Mùa hồng không chỉ làm đẹp thêm cho Măng Đen mà còn tạo nên bức tranh sinh động của sự gắn kết giữa thiên nhiên và con người.

Hiện tại, Măng Đen đang trên hành trình xây dựng và phát triển thành trung tâm du lịch của cả nước theo nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Măng Đen lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã xác định mục tiêu xây dựng và phát triển Măng Đen trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quốc gia với hệ sinh thái du lịch đặc sắc, bền vững, lấy thiên nhiên, văn hóa bản địa và cộng đồng làm nền tảng.

Tiềm năng, triển vọng du lịch của vùng Măng Đen còn rất nhiều dư địa để phát triển. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để hiện thực hóa xây dựng khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm nhấn con đường xanh Tây Nguyên, là điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.