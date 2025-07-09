Măng Đen mùa hoa mua - bản tình ca tím giữa núi rừng Tây Nguyên

Những chùm hoa nhỏ xinh nối tiếp nhau, nở rộ khắp triền đồi, tạo nên khoảng trời tím mênh mang, làm say lòng du khách. Đặc biệt, vào những buổi sáng sớm, khi sương giăng mờ khắp lối, hoa mua tím biếc càng trở nên huyền ảo. Cả không gian như được bao phủ bởi tấm áo tím lãng đãng, mơ màng, để rồi khi ánh nắng đầu ngày khẽ len qua, từng giọt sương còn đọng trên cánh hoa lấp lánh như hạt ngọc, tạo nên khung cảnh mê hoặc lòng người.