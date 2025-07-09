Măng Đen mùa hoa mua - bản tình ca tím giữa núi rừng Tây Nguyên
07/09/2025 06:50
Giữa tiết thu se lạnh, Măng Đen (Kon Plông, Kon Tum) khoác lên mình tấm áo tím rực rỡ khi mùa hoa mua đồng loạt bung nở.
Măng Đen vốn nổi tiếng với khí hậu se lạnh quanh năm, được ví như ''Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên''. Nếu Đà Lạt làm say lòng du khách bằng sắc vàng rực rỡ của mùa dã quỳ, thì Măng Đen lại ghi dấu ấn khó quên với những triền đồi hoa mua tím biếc trải dài bất tận.
Mỗi độ tháng Tám đến tháng Mười, khi hoa mua bung nở rộ khắp núi rừng, Măng Đen như khoác lên mình tấm áo tím mộng mơ. Không gian thiên nhiên vốn đã thanh bình, trong lành nay lại thêm phần lãng đãng và lãng mạn, biến nơi đây thành “thiên đường tím” - điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm cho mình cảm giác bình yên.
Những cánh hoa tím mỏng manh, khẽ rung rinh trong gió, nổi bật trên nền xanh ngát của rừng thông và thảm cỏ. Sắc tím vừa ngọt ngào, vừa man mác buồn, gợi nên một nỗi nhớ khắc khoải, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng bâng khuâng khó tả. Nhiều du khách ví rằng, đi giữa mùa hoa mua Măng Đen là như lạc vào một bản tình ca dịu êm của đất trời.
Đến Măng Đen mùa này, chỉ cần dạo bước trên những con đường nhỏ rợp hoa, du khách cũng đủ để có được những bức hình đầy thi vị. Hoa mua không kiêu sa như lan rừng, cũng chẳng lộng lẫy như mai anh đào, nhưng chính sự mộc mạc, dân dã lại làm nên sức hút khó cưỡng.
Những chùm hoa nhỏ xinh nối tiếp nhau, nở rộ khắp triền đồi, tạo nên khoảng trời tím mênh mang, làm say lòng du khách. Đặc biệt, vào những buổi sáng sớm, khi sương giăng mờ khắp lối, hoa mua tím biếc càng trở nên huyền ảo. Cả không gian như được bao phủ bởi tấm áo tím lãng đãng, mơ màng, để rồi khi ánh nắng đầu ngày khẽ len qua, từng giọt sương còn đọng trên cánh hoa lấp lánh như hạt ngọc, tạo nên khung cảnh mê hoặc lòng người.
Giữa tiết thu dịu dàng, được đi trong không gian ngập tràn sắc tím, du khách dường như gạt bỏ hết những bộn bề lo âu thường nhật. Chỉ còn lại sự bình yên, rung động và cảm giác hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên.
Ở cao nguyên đầy nắng gió, sắc tím hoa mua như lời mời gọi, như bản tình ca ngọt ngào vang vọng khắp núi rừng Kon Tum, khiến bất kỳ ai một lần đặt chân đến cũng muốn quay trở lại.
Từ TPHCM, du khách có nhiều cách để đến được Măng Đen như di chuyển bằng máy bay đến sân bay Pleiku (Gia Lai). Từ sân bay, thuê xe hoặc bắt xe khách đi Măng Đen, mất khoảng 2,5 - 3 giờ. Hoặc từ bến xe Miền Đông (TPHCM), có nhiều hãng xe giường nằm đi thẳng Kon Tum, thời gian di chuyển khoảng 12 - 14 giờ.