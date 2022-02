Mane và ĐT Senegal được thưởng "khủng" sau khi vô địch AFCON 2021

Sau khi về nước, các thành viên ĐT Senegal đã được chào đón như những người hùng. Người dân Senegal phủ kín nhiều con phố ở thủ đô Dakar để chào đón xe buýt chở đội tuyển rước cúp vàng. Mặt đường không còn lấy một chỗ trống, mọi người vẫy tay, vẫy cờ, hò reo huyên náo để ăn mừng danh hiệu lịch sử của bóng đá nước này.

