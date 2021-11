Man Utd nên hối tiếc vì không thay Solskjaer sớm hơn

Cuối cùng MU cũng chơi 3 tiền vệ trung tâm khi phải đối đầu các đối thủ mạnh. Đồ họa: Minh Phúc.

Bộ ba Nemanja Matic - Scott McTominay - Fred giúp đội khách bịt chặt các khoảng trống ở trung tuyến và hai cánh. Với việc sử dụng tới 3 tiền vệ trung tâm, Man United có đủ người để bọc lót ở cánh, khi bộ đôi wing-back của Chelsea dâng cao.

Với Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bruno Fernandes trên hàng công, MU có 3 cầu thủ giàu năng lượng và sẵn sàng chơi pressing ở cường độ cao. Fernandes chơi như một tiền đạo ảo, nhưng Sancho và Rashford mới là hai mũi nhọn có tốc độ và sẵn sàng chờ các đợt phản công.

Trong bàn thắng mở tỷ số của MU, cả Sancho và Rashford là những người bứt tốc tốt nhất và loại bỏ hoàn toàn đội hình Chelsea sau khi Jorginho phạm sai lầm. Nửa đỏ thành Manchester chơi ở thế cửa dưới tại Stamford Bridge, nhưng đó là bởi họ biết sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai đội.

Một Chelsea vừa vùi dập Juventus 4-0 tại Stamford Bridge ít ngày trước, không thể cụ thể hóa các cơ hội trước khung thành của David de Gea. "The Blues" áp đảo MU về các con số thống kê như dứt điểm (24 so với 3), kiểm soát bóng (66% so với 34%) hay phạt góc (15 so với 2).

Chelsea vượt trội MU về các con số thống kê. Đồ họa: Minh Phúc.

Tuy nhiên, không thể nói đội bóng của HLV Tuchel có ngày thi đấu dễ thở trước "Quỷ đỏ". Nếu Aaron Wan-Bissaka không có tình huống phạm lỗi đáng trách dẫn đến quả phạt đền thành bàn của Jorginho, Chelsea chưa chắc giữ lại một điểm ở Stamford Bridge.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea trận này lên tới 2,81, so với 0,86 của Man United. Song, nhà đương kim vô địch Champions League thật sự gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm.