Man United và nỗi nhục mang tên Grimsby

Không còn lời bào chữa. United mùa này không dự cúp châu Âu. Họ đặt mục tiêu dồn lực cho quốc nội, chinh phục Carabao Cup như một danh hiệu khởi đầu. Nhưng chỉ sau vòng hai, giấc mơ ấy đã tan vỡ. The Guardian gọi đây là “một thất bại nhục nhã”. Daily Mail mỉa mai: “Grimsby có ngân sách cả năm chưa bằng lương tuần của Fernandes, nhưng lại biến United thành nạn nhân”.

Điều đáng lo hơn là bức tranh toàn cảnh. United mới chỉ có 1 điểm sau hai vòng ở Premier League. Hàng công bạc nhược, hàng thủ mong manh, và các thủ môn thì thay nhau mắc lỗi. Ruben Amorim, người được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới, đã nhận cú tát đau. Niềm tin dành cho ông ở Old Trafford chưa kịp xây dựng, nay đã lung lay dữ dội.