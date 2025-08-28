Man United và nỗi nhục mang tên Grimsby

Trận đấu ở Blundell Park là minh chứng hoàn hảo cho sự hỗn loạn của United. Đội hình trị giá hàng trăm triệu bảng, gấp 7.700 lần đối thủ theo Transfermarkt, nhưng lại bị dẫn 2 bàn chỉ sau nửa giờ. Andre Onana, thay vì là chỗ dựa, tiếp tục gieo hoang mang. Anh để lọt cú sút góc gần của Vernam và mắc lỗi nghiêm trọng ở bàn thứ hai khi đấm hụt bóng trong tình huống chống phạt góc, tạo cơ hội cho Warren – chính sản phẩm cũ của học viện Carrington, chưa bao giờ được đá đỉnh cao – ghi bàn.
Sau giờ nghỉ, Ruben Amorim ném vào sân những quân bài tốt nhất: Bruno Fernandes, De Ligt, Mason Mount, Bryan Mbeumo. Trước đó, đội hình xuất phát có Matheus Cunha, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko – người lần đầu đá chính kể từ khi đến Old Trafford. United gỡ hòa nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Mbeumo và cú đánh đầu muộn màng của Harry Maguire. Nhưng đó chỉ là màn kịch để kéo trận đấu sang loạt luân lưu. Ở đó, mọi sự vụn vỡ hiện ra. Cunha sút hỏng. Sau khi 22 cầu thủ trên sân hoàn thành lượt đá, hai đội quay lại sút lần hai. Bruno thành công, Mbeumo sút chạm xà ngang. Grimsby tiến bước, còn United cúi mặt.
Không còn lời bào chữa. United mùa này không dự cúp châu Âu. Họ đặt mục tiêu dồn lực cho quốc nội, chinh phục Carabao Cup như một danh hiệu khởi đầu. Nhưng chỉ sau vòng hai, giấc mơ ấy đã tan vỡ. The Guardian gọi đây là “một thất bại nhục nhã”. Daily Mail mỉa mai: “Grimsby có ngân sách cả năm chưa bằng lương tuần của Fernandes, nhưng lại biến United thành nạn nhân”.
Điều đáng lo hơn là bức tranh toàn cảnh. United mới chỉ có 1 điểm sau hai vòng ở Premier League. Hàng công bạc nhược, hàng thủ mong manh, và các thủ môn thì thay nhau mắc lỗi. Ruben Amorim, người được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới, đã nhận cú tát đau. Niềm tin dành cho ông ở Old Trafford chưa kịp xây dựng, nay đã lung lay dữ dội.
United đã chi tiêu, đã mua sắm, đã bổ sung lực lượng. Nhưng vấn đề không phải tiền bạc, mà là bản sắc. Một đội bóng khổng lồ có thể trả lương cả trăm nghìn bảng mỗi tuần, nhưng lại thất bại trước một tập thể lao động bình dị, nơi cầu thủ còn kiêm nghề phụ để mưu sinh. Hình ảnh ấy nói lên tất cả.
Thất bại trước Grimsby không chỉ là một cú sốc League Cup. Nó là lời cảnh báo rằng Man United, bất chấp chi tiêu, vẫn chưa tìm thấy linh hồn của chính mình. Nếu Amorim không nhanh chóng trả lời câu hỏi ấy, mùa giải không châu Âu sẽ biến thành mùa giải của những nỗi nhục nối dài.