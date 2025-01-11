Man United lột xác: Giải mã phương pháp Ruben Amorim

﻿Mùa trước, khi rời Sporting để sang Man United, đội bóng của ông đang dẫn đầu giải Bồ Đào Nha về tỷ lệ kiểm soát bóng, trung bình 65,8% mỗi trận. Con số này hoàn toàn khác biệt với 50% mà Quỷ đỏ đang có hiện tại - chỉ đứng thứ 10 Premier League về thời lượng kiểm soát bóng. Sự tương phản còn thể hiện rõ ở kiểu chuyền bóng. Tại sân Jose Alvalade, Sporting có trung bình 553 đường chuyền ngắn mỗi trận (đứng đầu giải) và chỉ 36 đường chuyền dài (thứ 18). Trong khi đó, ở Old Trafford, Man United chỉ thực hiện 375 đường chuyền ngắn mỗi trận (xếp thứ 11) nhưng lại có tới 58 đường chuyền dài - cao nhất giải!

﻿Sự khác biệt là quá rõ ràng. Lối chơi trực diện, thiên về bóng dài của Man United hiện nay hoàn toàn đối lập với thứ bóng đá kiểm soát mà Amorim từng triển khai tại Sporting hồi đầu mùa trước. Một số thống kê khác cũng phản ánh xu hướng thay đổi trong triết lý của ông. Ví dụ, mùa này 4 trong số 15 bàn thắng của United (26,67%) đến từ tình huống cố định, trong khi Sporting dưới thời Amorim chỉ có 3/39 bàn (7,69%) theo cách này. Đây là một sự chuyển biến cực kỳ rõ nét.