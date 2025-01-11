Man United lột xác: Giải mã phương pháp Ruben Amorim

Man United dường như cuối cùng cũng đã tìm được sự ổn định. Họ đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở Premier League, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Man City và chỉ kém ngôi đầu 6 điểm. “Phương pháp Ruben Amorim” đang mang lại kết quả. Câu hỏi đặt ra: liệu đó có phải là công thức cũ mà ông từng áp dụng ở Bồ Đào Nha, bước đệm để gia nhập Old Trafford? Dữ liệu cho thấy là không.
Ruben Amorim đến với Man United cách đây đúng một năm, tiếp quản đội bóng vào ngày 11/11. Ngay từ đầu, ông cố gắng áp dụng phong cách đặc trưng từng mang lại thành công vang dội tại Braga, và đặc biệt là Sporting Lisbon, cũng chính là lý do thúc đẩy Sir Jim Ratcliffe chọn ông thay Erik ten Hag. Thế nhưng, sau một mùa giải đáng quên (xếp thứ 15 ở Premier League), Amorim dường như đã phải “đầu hàng” và buộc phải điều chỉnh phương pháp của mình để thích nghi với bóng đá Anh.
Mùa trước, khi rời Sporting để sang Man United, đội bóng của ông đang dẫn đầu giải Bồ Đào Nha về tỷ lệ kiểm soát bóng, trung bình 65,8% mỗi trận. Con số này hoàn toàn khác biệt với 50% mà Quỷ đỏ đang có hiện tại - chỉ đứng thứ 10 Premier League về thời lượng kiểm soát bóng. Sự tương phản còn thể hiện rõ ở kiểu chuyền bóng. Tại sân Jose Alvalade, Sporting có trung bình 553 đường chuyền ngắn mỗi trận (đứng đầu giải) và chỉ 36 đường chuyền dài (thứ 18). Trong khi đó, ở Old Trafford, Man United chỉ thực hiện 375 đường chuyền ngắn mỗi trận (xếp thứ 11) nhưng lại có tới 58 đường chuyền dài - cao nhất giải!
Sự khác biệt là quá rõ ràng. Lối chơi trực diện, thiên về bóng dài của Man United hiện nay hoàn toàn đối lập với thứ bóng đá kiểm soát mà Amorim từng triển khai tại Sporting hồi đầu mùa trước. Một số thống kê khác cũng phản ánh xu hướng thay đổi trong triết lý của ông. Ví dụ, mùa này 4 trong số 15 bàn thắng của United (26,67%) đến từ tình huống cố định, trong khi Sporting dưới thời Amorim chỉ có 3/39 bàn (7,69%) theo cách này. Đây là một sự chuyển biến cực kỳ rõ nét.
Tuy nhiên, vẫn có vài điểm tương đồng giữa hai đội bóng của Amorim. Một trong đó là số cú sút trung bình mỗi trận (23,4 với Sporting – đứng đầu giải, và 15 với Man United – đứng thứ hai), hay vị trí dứt điểm (31% ngoài vòng cấm, 69% trong vòng cấm ở Bồ Đào Nha; 32% và 68% tương ứng ở Anh). Dù vậy, xét tổng thể, có thể thấy sự thay đổi đáng kể trong phong cách huấn luyện của Amorim, khi áp lực tại Manchester rất lớn.
Có thể đây không phải là Amorim mà họ đã ký hợp đồng về mặt hình thức, nhưng là đúng Amorim mà họ cần về bản chất. Man United, từng bước một, đang tìm lại vị thế của một đội bóng lớn. Những bản hợp đồng như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha đang chứng minh giá trị, và đội bóng bắt đầu vươn lên sau nhiều năm mờ nhạt. Ruben Amorim dường như đã hiểu rõ một điều: trước hết phải có kết quả, rồi mới nói đến phong cách. Người hâm mộ Man United đang chờ đợi “Phương pháp Amorim” tiếp tục phát huy hiệu quả trên sân của Nottingham Forest (22h ngày 1/11).