Man United hòa nghẹt thở Nottingham: Trái tim Amad Diallo

Man United hài lòng bước vào giờ nghỉ, còn Forest trở lại hiệp hai với tâm thế khác hẳn. Chỉ trong 5 phút khi bóng lăn trở lại, họ đã xoay chuyển cục diện. Ngay đầu hiệp, Gibbs-White bật cao đánh đầu tung lưới Lammens, gỡ hòa 1-1. Chưa dừng lại, chỉ 2 phút sau, Savona – người từng liên quan tới bàn thua – chuộc lỗi bằng pha dứt điểm dứt khoát trong tình huống lộn xộn, đưa Forest vượt lên dẫn 2-1.

Các cầu thủ chủ nhà bao vây trọng tài, trong khi HLV Dyche và ban huấn luyện lao tới tranh cãi với trọng tài thứ tư. Pha quay chậm không làm rõ được tình huống. Theo quy định, VAR không được phép can thiệp trong những tình huống bóng đi hết đường biên chưa – ngoại trừ trực tiếp dẫn đến bàn thắng. Nottingham phản ứng mạnh mẽ nhưng dù tạo được áp lực, họ không thể khiến Lammens phải làm việc nhiều. Hudson-Odoi căng ngang đầy nguy hiểm nhưng Jesus không kịp chạm bóng.

Phút 34, bầu không khí trên sân City Ground bùng nổ. Savona cố gắng cứu một pha bóng tưởng như đã đi hết đường biên ngang, nhưng trọng tài lại cho United hưởng phạt góc. Từ tình huống đó, Bruno Fernandes treo bóng để Casemiro đánh đầu tung lưới Sels.

Phải đến sau phút 60, Man United mới thực sự bừng tỉnh. Bruno Fernandes dứt điểm trúng cột dọc, còn Casemiro sút ra mép lưới. Hudson-Odoi đáp trả với hai pha dứt điểm nguy hiểm, khiến cầu trường sôi sục. Trận đấu trở nên cởi mở, hai bên thay nhau tấn công tìm bàn thắng quyết định. Điều đó đến ở phút 81. Sau một quả phạt góc, bóng bật ra đến chân Diallo, và cú vô lê đầy uy lực của anh xuyên qua rừng chân hậu vệ Forest trước khi găm thẳng vào lưới Sels. Đây là siêu phẩm vòng đấu, cũng là một trong các bàn thắng đẹp nhất Ngoại hạng Anh 2025-26.

Một trận hòa nghẹt thở. Trước đây, sau những lần mất điểm, Man United thường lo lắng vì nhiều vấn đề. Lần này khác. “Quỷ đỏ” vẫn cho thấy sự cải thiện với Ruben Amorim. Mạch trận thắng bị cắt đứt, nhưng tinh thần và lối chơi vẫn được duy trì. Ở đó, Casemiro và ông chủ tuyến giữa, trong khi Amad Diallo ngày càng cho thấy tầm quan trọng.

Sau những tăng cường trong mùa hè, vai trò của Amad ảnh hưởng. Anh đá sau lưng Bryan Mbeumo, phải tranh chấp và phòng ngự nhiều hơn. Dù vậy, khi tấn công, Diallo luôn dâng cao và sở hữu những cú sút xa nguy hiểm. Vũ khí ấy vừa mang về bàn thắng đầu tiên cho anh ở Premier League mùa này. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà không thể thiếu trong hệ thống 3-4-2-1 mà Amorim triển khai.

Cuộc trỗi dậy của Man United, với tinh thần rất đáng khen, sẽ được kiểm chứng bằng trận làm khách trên sân Tottenham ở vòng 11.