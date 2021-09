Màn trình diễn hoành tráng của BTS giữa trụ sở Liên Hợp Quốc

Sau phần phát biểu, các thành viên BTS còn trình diễn ca khúc mới nhất - Permission To Dance ngay tại khuôn viên trụ sở Liên Hợp Quốc, trải dài từ hội trường, đại sảnh tới sân trước.

Đặc biệt, BTS còn khiến người hâm mộ "ngất xỉu" khi diện vest đen vô cùng bảnh bao và hát live.

Khả năng trình diễn vô cùng lôi cuốn, giọng hát nội lực cùng sân khấu vô cùng "chất lượng", cộp mác quốc tế là những gì mà khán giả có thể mong chờ và thấy được ở video này.

Người hâm mộ vô cùng tự hào trước khoảnh khắc BTS trình diễn ca khúc mang thông điệp tích cực và gắn kết nay ngay tại một sự kiện của Liên Hợp Quốc.