Màn trình diễn đỉnh cao của Chanathip ở tuổi 32

Đến phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ sinh năm 1993 nhận thấy thủ môn Việt kiều dâng lên quá cao nên quyết định dứt điểm từ gần giữa sân. Bóng đi nhanh, vượt khỏi tầm với của Filip Nguyễn và găm thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 khó tin cho đội chủ nhà.

Hai bàn thắng trong trận đấu này không chỉ giúp BG Pathum United giữ lại 3 điểm trên sân nhà, mà còn đưa Chanathip chạm đến một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp quần đùi áo số.