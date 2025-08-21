Màn trình diễn đỉnh cao của Chanathip ở tuổi 32

Câu lạc bộ Công an Hà Nội bước vào hành trình Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 bằng chuyến làm khách trên sân của BG Pathum United. Đại diện Việt Nam thi đấu lấn lướt trong hiệp 1, liên tục uy hiếp khung thành đối phương và dẫn trước với tỉ số 1-0.
Sang hiệp 2, Chanathip Songkrasin được tung vào sân thay cho Ekanit Panya và bước ngoặt đã mở ra cho BG Pathum United. Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, “Messi Thái” tung ra 2 pha dứt điểm mang về 2 bàn thắng giúp đội chủ nhà ngược dòng thành công.
Phút 58, Chanathip di chuyển nhanh bên cánh phải, tung cú sút chân trái đưa bóng về góc gần đánh bại Filip Nguyễn.
Đến phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ sinh năm 1993 nhận thấy thủ môn Việt kiều dâng lên quá cao nên quyết định dứt điểm từ gần giữa sân. Bóng đi nhanh, vượt khỏi tầm với của Filip Nguyễn và găm thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 khó tin cho đội chủ nhà.
Hai bàn thắng trong trận đấu này không chỉ giúp BG Pathum United giữ lại 3 điểm trên sân nhà, mà còn đưa Chanathip chạm đến một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp quần đùi áo số.
Anh đã in dấu giày vào hơn 130 bàn thắng sau 356 trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ, tính từ mùa giải 2012-2013 đến nay. Ngôi sao của bóng đá Thái Lan ghi 49 bàn thắng và kiến tạo 82 lần. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Chanathip ghi 13 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 68 trận đấu.
Theo chuyên trang Transfermarkt, ở tuổi 32, Chanathip vẫn được định giá lên tới 900.000 euro, cao nhất trong đội hình của BG Pathum United.
Chỉ với 2 pha dứt điểm đẳng cấp và bàn thắng quý hơn vàng giúp đội nhà đánh bại Công an Hà Nội, ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á đã chứng minh rằng mình chưa... hết thời.