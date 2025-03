Màn thể hiện sức mạnh mới lạ của cảnh sát ở phố đi bộ hồ Gươm

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm lực lượng Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2025), kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025), Bộ Công an tổ chức chương trình gala âm nhạc đặc biệt mang tên "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" tại khu vực hồ Gươm, Hà Nội.

Trước giờ sự kiện chính diễn ra là màn trình diễn của các lực lượng cảnh sát, trong đó có Cảnh sát cơ động, Cảnh sát cảnh vệ, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Trong ảnh là màn trình diễn của lực lượng Cảnh sát kỵ binh.

Chiều 9/3, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khán giả có mặt bên hồ Gươm và Công viên Lý Thái Tổ là màn biểu diễn khí công của lực lượng Cảnh sát cơ động. Trong đó, tiết mục đập vỡ tảng đá 100kg đặt trên cơ thể chiến sĩ gây căng thẳng và hồi hộp nhất. Tảng đá rắn chắc này đã khiến các chiến sĩ mất hàng chục lần ra sức đập mà không vỡ đôi.

Kết thúc, tảng đá "cứng đầu" được bê ra ngoài sau khi vỡ một phần.