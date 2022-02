Màn song ca dự cảm chẳng lành trước khi tan vỡ của Hòa Minzy

Cuộc chia tay của Hoà Minzy và bạn trai Minh Hải ngày 19/2 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Sau thông tin không mấy vui, người hâm mộ đào lại những đoạn clip Hòa Minzy song ca cùng bạn trai.

Nhiều bài hát buồn bi lụy như Hết Thương Cạn Nhớ, Giấc Mơ Tàn hay màn cover của bạn trai Hòa Minzy với ca khúc Rời Bỏ khiến cộng đồng mạng tiếc nuối và cho rằng, một phần nào đó, những ca khúc buồn này đã "vận" vào cặp đôi.