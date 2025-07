Mãn nhãn trailer 'Avatar 3'

Ngày 28/7, Disney phát hành trailer đầu tiên cho phần phim Avatar thứ ba của đạo diễn James Cameron, có tựa đề là Avatar: Fire and Ash (tạm dịch là Avatar: Lửa và tro Tàn). Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 19/12 - ba năm sau phần phim Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước).

Giống như cách The Way of Water giới thiệu tộc người sống dưới nước Metkayina, Fire and Ash ra mắt nhóm mới có tên là Ash People (tộc Tro tàn).

Tộc người mới được được giới thiệu trong trailer Avatar 3.

Trước đó, trong đoạn teaser được phát tại sự kiện D23 Expo 2024 vào tháng 8/2024, khán giả thấy qua tạo hình của tộc người này. Đó là bộ tộc đáng sợ, mình mẩy lấm lem tro bụi, đang nhảy múa quanh một hố lửa khổng lồ.