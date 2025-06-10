Mãn nhãn chương trình sân khấu đêm khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Tối 5/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 chính thức khai mạc. Chương trình được tổ chức long trọng tại xã Cần Giờ, thu hút hàng ngàn người dân và du khách.

Đây không chỉ là ngày hội tinh thần của cư dân miền biển, mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa, giới thiệu tiềm năng du lịch và sức sống mới của vùng đất rừng – biển trù phú.

Trong ba ngày từ 5/10 đến 7/10/2025, lễ hội diễn ra với sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi động.

Cùng với các nghi thức truyền thống như viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác, Lễ Mừng công ngư dân…