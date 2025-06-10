Mãn nhãn chương trình sân khấu đêm khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Tối 5/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 chính thức khai mạc. Chương trình được tổ chức long trọng tại xã Cần Giờ, thu hút hàng ngàn người dân và du khách.
Đây không chỉ là ngày hội tinh thần của cư dân miền biển, mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa, giới thiệu tiềm năng du lịch và sức sống mới của vùng đất rừng – biển trù phú.
Trong ba ngày từ 5/10 đến 7/10/2025, lễ hội diễn ra với sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi động.
Cùng với các nghi thức truyền thống như viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác, Lễ Mừng công ngư dân…
Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức Nghinh Ông trên biển – nghi lễ chính tưởng niệm Thần Nam Hải Đại Tướng Quân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của ngư dân với vị thần bảo hộ, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.
Tiếp nối phần lễ, không khí hội hè lan tỏa khắp vùng biển với hàng loạt hoạt động văn hóa, thương mại và du lịch hấp dẫn.
Tham dự lễ hội, du khách được hòa mình vào hội chợ kích cầu mua sắm, thưởng thức đặc sản tại lễ hội ẩm thực biển, chiêm ngưỡng các màn biểu diễn lân – sư – rồng, võ nhạc, pháo hoa nghệ thuật v.v..
Cùng các trò chơi dân gian như kéo co, đu cột mỡ, đua xe đạp. Tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động về một vùng biển tràn đầy sức sống và tinh thần cộng đồng.
“Lễ hội không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng mà còn là nguồn động viên to lớn để ngư dân thêm vững tin trước mỗi mùa biển mới”.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh vai trò chiến lược của xã Cần Giờ, vùng đất ven biển có diện tích hơn 15.700 ha với hơn 27.000 dân, nơi sở hữu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.
Theo ông Dũng, Cần Giờ đang từng bước phát huy tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp và thủy sản, đồng thời gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống qua các lễ hội dân gian, trong đó có Nghinh Ông – niềm tự hào và biểu tượng tinh thần của ngư dân địa phương.
Trong bối cảnh xã Cần Giờ vừa được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai địa phương Cần Thạnh và Long Hòa, sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt – vừa là dấu mốc của sự đoàn kết, vừa thể hiện khát vọng vươn lên xây dựng vùng biển xanh, phát triển bền vững, ông Dũng khẳng định.
Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng” như một bản trường ca về biển được viết nên bởi những con người can trường,
Mang theo khát vọng và tín ngưỡng từ miền trung nắng gió, xuôi về phương nam mở cõi.
Khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ trong đêm khai mạc.
Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ được tổ chức nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển.
Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống tinh thần của cư dân vùng biển Nam Bộ.
Mỗi năm, lễ hội không chỉ là dịp hành hương, tri ân thần linh mà còn là cơ hội để du khách khám phá, trải nghiệm văn hóa đặc trưng của miền sông nước phương Nam.
Hòa cùng nhịp phát triển của thành phố, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 thêm phần rực rỡ, vừa giữ được hồn thiêng biển cả, vừa thổi vào đó hơi thở của thời đại mới.
Đó là nơi ngư dân gửi gắm niềm tin, du khách tìm thấy cảm xúc, và cả vùng đất Cần Giờ vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm du lịch sinh thái biển – nghỉ dưỡng xanh của TP.HCM.