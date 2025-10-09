Màn lội ngược dòng ngoạn mục của sao Hoa ngữ

Năm 2025 chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của nhiều diễn viên từng vướng tranh cãi trong showbiz Hoa ngữ. Từ những cái tên bị chê diễn xuất một màu, ngoại hình không phù hợp, hay từng lao đao vì ồn ào đời tư và fandom, họ đã nỗ lực chứng minh bằng tác phẩm, tạo nên “màn lội ngược dòng” khiến công chúng bất ngờ.
Những gương mặt trẻ nổi bật
Xuất thân là diễn viên nhí, Lý Lan Địch năm 10 tuổi đã đóng phim, từng bị mỉa mai là “nữ chính mũm mĩm nhất màn ảnh” khi đóng Mộng hồi Đại Thanh. Sau nhiều nỗ lực, cô dần khẳng định mình qua loạt tác phẩm Tinh lạc ngưng thành đường, Lưu Thủy Điều Điều và đặc biệt Triều Tuyết Lục, giúp cô thoát khỏi định kiến, được công nhận cả về ngoại hình lẫn diễn xuất.
Tống Tổ Nhi gây chú ý từ khi còn là diễn viên nhí, từng nổi bật với vai Tứ Mỹ trong Nhà họ Kiều. Nhưng sự nghiệp bị gián đoạn khi các phim hợp tác cùng Nhậm Gia Luân (Vô ưu độ) và Lưu Vũ Ninh (Khom lưng) bị “đắp chiếu” nhiều năm. Đến 2025, khi loạt phim ra mắt, vai Tiểu Kiều trong Khom lưng đã đưa cô trở lại đường đua, vượt mốc nhiệt độ 30.000, nhận khen ngợi về cả tạo hình lẫn diễn xuất.
Được biết đến nhờ ca hát và livestream, Lưu Vũ Ninh từng bị coi thường khi lấn sân diễn xuất, gắn mác “nam thần cổ trang xấu trai”. Song từ Trường ca hành, Rèm ngọc châu sa, Nhất niệm quan sơn đến Khom lưng, anh dần chinh phục khán giả. Đặc biệt, Thư quyển nhất mộng cho phép anh thể hiện đa dạng vai diễn, giúp vượt qua định kiến, trở thành diễn viên thực lực, cùng lúc lập thành tích vượt 10.000 nhiệt độ trên ba nền tảng.
Những ngôi sao hạng A tìm lại hào quang
Dương Dương nổi tiếng với Tân Hồng Lâu Mộng, Thiếu nữ toàn phong, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bị chê gượng ép trong Khói lửa nhân gian, đến mức bị CCTV phê bình. Mãi đến Phàm nhân tu tiên truyện, vai Hàn Lập mới giúp anh lấy lại phong độ, ghi điểm nhờ diễn xuất linh hoạt và võ thuật thuyết phục.
Thuộc lứa “85 Hoa”, Dương Mịch từng là gương mặt nổi bật với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Nhưng sau nhiều dự án thất bại, cô bị nghi ngờ năng lực. Bước sang 2025, Dương Mịch xoay chuyển tình thế nhờ vai Vương Hứa Mai trong Tương viên lộng được giới chuyên môn khen ngợi, màn xuất hiện mộc mạc trong Vải tiến Trường An gây chú ý, và đặc biệt là nhân vật Tú Tú trong Sinh vạn vật giúp phim vượt mốc nhiệt độ 11.000. Cô được đánh giá đã lấy lại phong độ, biết chọn lọc vai diễn để cứu vãn danh tiếng.
Ở vị trí dẫn đầu, Tiêu Chiến chứng minh sức hút bền bỉ. Sau Trần tình lệnh (2019), anh bị tẩy chay vì fan quá khích, thường bị mỉa mai “chỉ có lưu lượng, không có diễn xuất”. Tuy nhiên, Tiêu Chiến kiên trì khẳng định bản thân qua Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, Nắng gắt bên tôi...
Năm 2025, Tàng Hải truyện bùng nổ thành hiện tượng toàn quốc, đứng đầu rating và chỉ số nhiệt, phủ sóng mạng xã hội. Đặc biệt, CCTV và Nhân dân Nhật báo nhiều lần đưa tin, ghi nhận sự trưởng thành của anh, khẳng định vị trí số một trong bảng xếp hạng “nghệ sĩ lội ngược dòng”.