Màn lội ngược dòng ngoạn mục của sao Hoa ngữ

Năm 2025 chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của nhiều diễn viên từng vướng tranh cãi trong showbiz Hoa ngữ. Từ những cái tên bị chê diễn xuất một màu, ngoại hình không phù hợp, hay từng lao đao vì ồn ào đời tư và fandom, họ đã nỗ lực chứng minh bằng tác phẩm, tạo nên “màn lội ngược dòng” khiến công chúng bất ngờ.

Những gương mặt trẻ nổi bật

Xuất thân là diễn viên nhí, Lý Lan Địch năm 10 tuổi đã đóng phim, từng bị mỉa mai là “nữ chính mũm mĩm nhất màn ảnh” khi đóng Mộng hồi Đại Thanh. Sau nhiều nỗ lực, cô dần khẳng định mình qua loạt tác phẩm Tinh lạc ngưng thành đường, Lưu Thủy Điều Điều và đặc biệt Triều Tuyết Lục, giúp cô thoát khỏi định kiến, được công nhận cả về ngoại hình lẫn diễn xuất.