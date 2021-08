Màn live 'tụt mood' của Hoàng Thùy Linh bị đào lại ầm ĩ

Your browser does not support the video tag.

Hoàng Thùy Linh hát live đang bị dân mạng chê bai

Cụ thể, Hoàng Thùy Linh lấy hơi quá sâu đối với những câu hát nhẹ nhàng, tạo nên âm thanh khó chịu cho người nghe. Phía dưới bình luận, rất đông khán giả đều chê bai khả năng hát live của nữ ca sĩ: "Đưa bình oxy mau", "Vậy mà ngồi làm giám khảo cứ như siêu đẳng cấp lắm", "HTL hát chưa bao giờ hay!",...