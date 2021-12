Màn kết hợp ngẫu hứng giữa dàn HLV - giám khảo 'Rap Việt'

Tối 4/12, vòng Đối đầu thứ 2 của Rap Việt mùa 2 đã chính thức lên sóng với màn ra quân của team HLV Rhymastic. Ngay từ cặp đấu đầu tiên giữa Mai Ngô và BrT, các khán giả đã vô cùng bất ngờ khi Rhymastic quyết định dùng đoạn nhạc sample được nhiều người biết tới đó chính là nhạc chuông điện thoại.

Đáng chú ý, chính phân đoạn này đã có cú kết hợp chưa từng có giữa dàn HLV - giám khảo Rap Việt khi cùng nhau "phổ lời" trên đoạn nhạc này".