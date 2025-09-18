Màn hình Always-On Display đột phá trên iPhone 17, định nghĩa lại trải nghiệm người dùng

Always-On Display: Nâng tầm trải nghiệm trên toàn bộ thế hệ iPhone mới
Với iPhone thế hệ mới nhất, tính năng Always-On Display – vốn chỉ có trên dòng Pro – nay đã xuất hiện trên cả iPhone 17 tiêu chuẩn. Nhờ ProMotion tần số quét từ 1Hz đến 120Hz cùng chip A19 tối ưu, màn hình có thể hiển thị liên tục các thông tin mà gần như không ảnh hưởng thời lượng pin. Màn hình khóa giờ đây sống động, cho phép bạn theo dõi Live Activities, lịch, thời tiết… chỉ trong tích tắc, nâng tầm trải nghiệm tiện lợi và đẳng cấp hàng ngày.
Khám phá bộ tứ siêu phẩm iPhone mới nhất
iPhone 17: Màn hình ProMotion và Always-On lần đầu xuất hiện
iPhone 17 đánh dấu bước đột phá cho dòng tiêu chuẩn với màn hình 6.3 inch lớn hơn, sáng hơn, hỗ trợ ProMotion 120Hz và Always-On Display cho trải nghiệm mượt mà. Thiết bị sử dụng chip A19 tối ưu AI, mang lại hiệu năng mạnh mẽ và pin lâu. Hệ thống camera Fusion 48MP nâng cấp toàn diện cùng camera trước Center Stage, giúp chụp ảnh, quay video sắc nét trong mọi điều kiện.
● Màu sắc: Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), Sage (Xanh Lá xô thơm).
● Dung lượng: 256GB, 512GB.
iPhone Air: Siêu mỏng, mạnh mẽ và toàn diện
Đúng như tên gọi, iPhone Air là định nghĩa mới về sự thanh lịch và gọn nhẹ. Với độ mỏng chỉ 5.6mm, đây là chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra. Khung titan cao cấp và lớp kính Ceramic Shield 2 ở cả hai mặt không chỉ tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà còn mang lại độ bền đáng kinh ngạc. Bên trong vẻ ngoài mỏng manh đó là sức mạnh của chip A19 Pro, màn hình ProMotion 6.5 inch rực rỡ và hệ thống camera Fusion 48MP mạnh mẽ, biến iPhone Air trở thành một kiệt tác công nghệ thực thụ.
● Màu sắc: Space Black (Đen Không gian), Cloud White (Trắng Mây), Light Gold (Vàng nhạt), Sky Blue (Xanh Da trời).
● Dung lượng: 256GB, 512GB, 1TB.
iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: Định nghĩa lại hiệu năng đỉnh cao
iPhone 17 Pro và Pro Max sở hữu thiết kế unibody nhôm hàng không vũ trụ, tản nhiệt buồng hơi mới và chip A19 Pro cho hiệu năng ổn định vượt trội khi xử lý tác vụ nặng. Bộ ba camera sau 48MP Fusion, với camera telephoto zoom quang 8x (200mm) – xa nhất từng có trên iPhone, đáp ứng nhu cầu sáng tạo chuyên nghiệp. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max lần đầu hỗ trợ bộ nhớ lên đến 2TB và thời lượng pin tốt nhất dòng iPhone từ trước đến nay.
● Màu sắc: Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh đậm), Cosmic Orange (Cam Vũ trụ).
● Dung lượng:
○ Pro: 256GB, 512GB, 1TB.
○ Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB.
Sở hữu sớm iPhone 17 và iPhone Air với ngàn ưu đãi hấp dẫn tại TopZone
Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu siêu phẩm công nghệ này cùng chương trình Pre-Order với loạt ưu đãi độc quyền và giá trị nhất thị trường:
● Giao trễ tặng ngay 1 triệu: Cam kết thời gian giao hàng, an tâm chờ đợi siêu phẩm.
● Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất: Chỉ cần trả trước từ 10%, kỳ hạn linh hoạt 6 - 12 tháng qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính.
● Thu cũ giá cao: Lên đời dễ dàng với chương trình trợ giá lên đến 3 triệu đồng.
● Giảm đến 2.5 triệu: Khi thanh toán qua các thẻ ngân hàng và ví điện tử đối tác.
● Quà tặng độc quyền: Bình giữ nhiệt MagSafe TopZone phiên bản giới hạn với 5 màu trendy cho 17.000 khách hàng đầu tiên.
● Hệ sinh thái Apple ưu đãi lớn: Giảm ngay 3.000.000đ khi mua kèm MacBook, 2.000.000đ khi mua kèm iPad, 600.000đ khi mua kèm Apple Watch và 500.000đ khi mua kèm AirPods.
● Ưu đãi phụ kiện: Tặng phiếu mua hàng đến 500.000đ để sắm thêm phụ kiện (trừ sản phẩm Apple).
● Ưu đãi viễn thông: Tặng phiếu mua hàng 200.000đ mua SIM MobiFone kèm gói cước 6MWG125 (8GB/ngày).
● An tâm sử dụng: Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng, bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ.
● Hỗ trợ chuyển đổi eSIM: Miễn phí cho cả 3 nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone.
Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.
Đặt trước ngay hôm nay để không bỏ lỡ những ưu đãi tốt nhất và sớm sở hữu siêu phẩm công nghệ đỉnh cao! Ngoài ra, TopZone còn có nhiều khuyến mãi cho iPhone 16, 15 và các mẫu trước trên website.