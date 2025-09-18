Màn hình Always-On Display đột phá trên iPhone 17, định nghĩa lại trải nghiệm người dùng

Always-On Display: Nâng tầm trải nghiệm trên toàn bộ thế hệ iPhone mới

Với iPhone thế hệ mới nhất, tính năng Always-On Display – vốn chỉ có trên dòng Pro – nay đã xuất hiện trên cả iPhone 17 tiêu chuẩn. Nhờ ProMotion tần số quét từ 1Hz đến 120Hz cùng chip A19 tối ưu, màn hình có thể hiển thị liên tục các thông tin mà gần như không ảnh hưởng thời lượng pin. Màn hình khóa giờ đây sống động, cho phép bạn theo dõi Live Activities, lịch, thời tiết… chỉ trong tích tắc, nâng tầm trải nghiệm tiện lợi và đẳng cấp hàng ngày.

Khám phá bộ tứ siêu phẩm iPhone mới nhất

iPhone 17: Màn hình ProMotion và Always-On lần đầu xuất hiện

iPhone 17 đánh dấu bước đột phá cho dòng tiêu chuẩn với màn hình 6.3 inch lớn hơn, sáng hơn, hỗ trợ ProMotion 120Hz và Always-On Display cho trải nghiệm mượt mà. Thiết bị sử dụng chip A19 tối ưu AI, mang lại hiệu năng mạnh mẽ và pin lâu. Hệ thống camera Fusion 48MP nâng cấp toàn diện cùng camera trước Center Stage, giúp chụp ảnh, quay video sắc nét trong mọi điều kiện.

● Màu sắc: Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), Sage (Xanh Lá xô thơm).

● Dung lượng: 256GB, 512GB.