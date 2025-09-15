Màn đổi ngôi ở nhóm sedan hút khách nhất thị trường

Nếu chỉ tính riêng nhóm xe động cơ xăng, mẫu sedan hạng B này là cái tên dẫn đầu thị trường về doanh số trong tháng 8. Vào tháng 7 trước đó, vị trí này thuộc về Mazda CX-5.

Theo số liệu từ VAMA, chủ lực nhà Honda chỉ bán ít hơn duy nhất Ford Ranger (1.511 chiếc) trong tháng 8, tức xếp thứ hai về doanh số ở nhóm xe động cơ đốt trong truyền thống.

Kết quả này có được phần lớn nhờ nỗ lực tăng cường khuyến mãi từ hãng và đại lý. Theo ghi nhận, trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 8, Honda City liên tục được hãng duy trì chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Trong đó ở hai tháng 7 và 8 gần nhất, mức hỗ trợ được tăng từ 50% lên thành 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 50-57 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá dễ tiếp cận hơn cùng việc được trang bị tiêu chuẩn gói ADAS là những yếu tố giúp Honda City tăng sức hút với người tiêu dùng trong nước.

Trong tháng 9 này, cả Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent đều được giảm giá với mức hỗ trợ 50-100% phí trước bạ từ hãng và đại lý. Do đó, cuộc đua “tam mã” giữa ba mẫu xe này được dự báo sẽ tiếp tục nóng và trở nên khó lường trong thời gian tới.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Toyota Vios đang có doanh số cộng dồn nhỉnh hơn hai đối thủ còn lại, đạt 7.204 xe bán ra. Honda City đứng thứ 2 với 5.902 xe bán ra trong cùng kỳ, xếp sau là Hyundai Accent với 4.629 xe.