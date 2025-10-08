Màn đánh úp của Phùng Khánh Linh

Tối 9/8 tại CINÉ Saigon (TPHCM), Phùng Khánh Linh tổ chức mini concert Off The Record và bất ngờ công bố, trình diễn ca khúc mới Tâm sự với đêm một mình. Đây là single thứ tư nằm trong album phòng thu thứ ba Giữa một vạn người, dự kiến phát hành tháng 10.

Bài hát do chính cô sáng tác, đồng sản xuất cùng Carson Hogan (thành viên ban nhạc indie rock The Wildlife) và producer Blossom - người đứng sau hai bản hit Ước anh tan nát con tim và Em đau. Mang màu sắc Alternative Pop/Indie Rock, Tâm sự với đêm một mình là bản tự sự nhẹ nhàng, tái hiện khoảnh khắc cô độc giữa đêm không ngủ, khi người hát đối thoại với chính mình về một mối tình đã khép lại.

Bản nhạc mới nhận được phản ứng tích cực từ khán giả: “Vibe bài này hoàn toàn trái ngược Khóc block. Nhân vật trong Tâm sự với đêm một mình để nỗi nhớ và ký ức len lỏi. Có sự nhớ nhung, day dứt, luyến tiếc nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ", Một ý kiến khác cũng cho rằng: “Màu sắc âm nhạc của PKL đa dạng hết sức, từ Ballad, City Pop đến Alternative Pop. Mỗi bài một cảm xúc riêng, vừa lạ vừa cuốn”...