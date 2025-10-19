Man City vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League

Bước vào trận đấu ở vòng 8 Premier League, Man City đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công, không quá khó để The Citizens đẩy Everton về phía phần sân nhà phòng ngự.



Trước sức ép quá lớn mà Man City tạo ra, Everton tổ chức phòng ngự bài bản hạn chế hoàn toàn các pha dứt điểm của đội chủ nhà. Man City tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, suýt chút nữa lưới của Donnarumma đã phải rung lên sau pha phản công nhanh của Everton. Phút 14, Ndiaye cướp được bóng từ Nathan Ake rồi căng ngang thuận lợi cho Beto băng vào dứt điểm, tiếc là cú sút của tiền đạo Everton đưa bóng đi chệch cột dọc.



Phút 24, từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm khó chịu, Erling Haaland bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành, CĐV Man City chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.