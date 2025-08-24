Man City thua sốc trên sân nhà

Phút 28, Haaland đi bóng khéo léo trong vòng cấm rồi chọc khe chính xác để Marmoush băng lên đối mặt với thủ thành Tottenham, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng không thể thắng được Vicario.

Bước vào trận đấu, Man City thể hiện sức mạnh khi kiểm soát bóng phần lớn thời gian, tuy nhiên Tottenham cũng cho thấy mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Thomas Frank tạo ra vô cùng lợi hại.

Sau tình huống nguy hiểm mà Man City tạo ra, Tottenham tổ chức phản công bằng các pha phát bóng dài từ phần sân nhà. Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng Tottenham cũng có được điều mình cần, phút 35, từ pha tấn công bên cánh phải, Richarlison căng ngang thuận lợi cho Johnson đệm bóng vào lưới trống, trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng, tỷ số 1-0 nghiêng về Tottenham.

Sau bàn thua, hàng thủ Man City tiếp tục tỏ ra lúng túng trong các pha phối hợp ngắn, hậu quả khung thành của Trafford liên tiếp gặp nguy hiểm.

Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 thì bất ngờ ở phút bù giờ 45+2, thủ thành Trafford có pha chuyền bóng lỗi trong vòng cấm và bị cầu thủ Tottenham cướp được, sau tình huống lập bập, Palhinha thoải mái dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham.