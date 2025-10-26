Man City thua sốc, Arsenal vững vàng trên đỉnh Premier League

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Man City kiểm soát ở những phút đầu, tuy nhiên bàn thắng quân bình tỷ số vẫn chưa đến với đội khách. Aston Villa tổ chức phòng ngự chắc chắn, những pha phản công nhanh mang lại nguy hiểm, khung thành của Man City luôn đặt trong tình trạng báo động sau mỗi lần Aston Villa phản công.

Phút 61, Man City tạo ra cơ hội ngon ăn đáng chú ý, từ pha phối hợp tấn công bên cánh trái, bóng lộn xộn trong vòng cấm, Savinho tung cú sút nhưng không vượt qua hàng rào Aston Villa, tiền đạo người Brazil tiếp tục dứt điểm nhưng bị Pau Tores cản phá ngay trước vạch vôi, CĐV Man City chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

HLV Pep Guardiola đã tung hết những cầu thủ tấn công như Doku hay Cherki vào sân nhưng hiệu quả vẫn chưa đến. Hàng thủ của Aston Villa hoạt động kín kẽ, ngăn chặn hoàn toàn các cú dứt điểm của Man City.