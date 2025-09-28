Man City thắng tưng bừng, Liverpool và Chelsea cùng thua sốc

Bước vào trận đấu, Man City tổ chức đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, sức mạnh vượt trội của The Citizens dễ dàng ép tân binh Burnley lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự.



Không phải chờ đợi quá lâu, phút 11, từ pha tấn công bên cánh trái, Doku đi bóng khó chịu vượt qua hai hậu vệ Burnley, tiền đạo Man City tung cú sút nhưng bị thủ thành Dubravka cản phá, bóng bật ra trúng chân Maxime Esteve đi thẳng vào lưới, 1-0 cho Man City.

Thế trận nghiêng hoàn toàn về phía chủ nhà Man City, đội khách Burnley không có bóng để triển khai. Hành lang cánh nơi có Doku và Phil Foden hoạt động rất hiệu quả, khi liên tiếp khuấy đảo hàng thủ Burnley.