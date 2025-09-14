Man City - MU: Derby rực lửa

Man City đang có khởi đầu mùa giải 2025/26 rất tệ, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ mới giành được 3 điểm sau 3 vòng đấu. Ở vòng 3, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Man City lại để Brighton lội ngược dòng rồi để thua 2-1, trước đó là trận thua muối mặt 0-2 trước Tottenham.

Hành trình cạnh tranh chức vô địch của Man City ở mùa giải năm nay được dự đoán rất khó khăn, HLV Pep Guardiola đang đau đầu để lắp ghép hoàn thiện sơ đồ của mình với những tân binh đến vào mùa hè này.

Nhìn vào lực lượng hiện tại, Man City được đánh giá là đội bóng có độ ổn định khi các trụ cột đều ở lại và bổ sung thêm các tân binh chất lượng, vấn đề lớn nhất của The Citizens là sự kết nối ở các tuyến. Thất bại 1-2 trước Brighton đã cho thấy sự kết nối giữa tuyến giữa và hàng công chưa hiệu quả.