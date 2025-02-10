Giải Premier League chuẩn bị đưa ra phán quyết về 115 cáo buộc vi phạm tài chính chống lại Manchester City, trong khi đội bóng của Pep Guardiola đang chờ đợi kết quả phiên điều trần của ủy ban độc lập, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Man City hồi hộp chờ phán quyết của Premier League cho vụ kiện tụng kéo dài dai dẳng. Man City đã bị Premier League cáo buộc 115 lần vi phạm quy định tài chính trong chín năm, từ năm 2009 đến năm 2018, sau khi Abu Dhabi United Group tiếp quản CLB.

Man City đã kiên quyết khẳng định mình vô tội trong mọi cáo buộc và liên tục tuyên bố sẽ minh oan. Ngoài ra, Man City còn bị cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra về tài chính của họ.

Sau phiên điều trần kéo dài 12 tuần bắt đầu từ tháng 9 năm 2024, HLV Pep Guardiola của Man City tuyên bố CLB dự kiến ​​sẽ nhận được phán quyết "trong vòng một tháng". Tuy nhiên, một năm sau, quyết định vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

Trong bối cảnh quyết định vẫn còn chưa chắc chắn, Dưới đây là mọi thông tin bạn cần biết về những cáo buộc khi Man City hồi hộp chờ phán quyết của Premier League:

Man City hồi hộp chờ phán quyết của Premier League khi Pep Guardiola tin đội bóng của mình vô tội. ẢNH: OFFSIDE

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào?

Các cáo buộc đầu tiên nhắm vào Man City được đưa ra vào tháng 2 năm 2023, và CLB đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Vụ án này có quy mô chưa từng có, và kết quả của phiên điều trần, dù họ có tội hay vô tội, sẽ có những tác động đáng kể.

Thông tin về cáo buộc vi phạm tài chính của Man City lần đầu tiên được tờ báo Đức Der Spiegel công bố vào năm 2018, cáo buộc rằng đã có những khoản thanh toán bất hợp pháp xảy ra tại Man City.