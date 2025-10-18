Man City – Everton: Nhiệm vụ phải thắng

Thành tích của Everton phần lớn có công của Jack Grealish – ngôi sao được chính Man City cho Everton mượn – người đã đóng góp rất nhiều trong lối chơi tấn công biên của HLV David Moyes. Tuy nhiên, trong trận đấu tối nay, Jack Grealish không thể ra sân vì tiền đạo người Anh đang được Man City cho Everton mượn. Đây là một bất lợi rất lớn cho HLV David Moyes, bởi vắng chân sút người Anh, hàng công của Everton sẽ giảm sức mạnh đáng kể.

Về phía Everton, đoàn quân của HLV David Moyes đang có mùa giải tương đối thành công tính đến thời điểm hiện tại, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 11 điểm – một vị trí an toàn cho tấm vé trụ hạng. Điều này có thể còn quá sớm để khẳng định, nhưng nếu nhìn vào những đội bóng nằm cuối bảng như Burnley, West Ham hay Wolves thì Everton được đánh giá cao hơn.

So sánh về phong độ và sức mạnh hiện tại, Everton không thể so với Man City. Một kết quả bất lợi gần như đã được báo trước cho Everton. Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Man City đang áp đảo. Cụ thể, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 199 trận, trong đó Man City thắng 82, hòa 49 và thua 69. Trong 5 trận gần nhất hai đội gặp nhau, Man City bất bại với 4 thắng và 1 hòa. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Etihad, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Về thông tin lực lượng, Man City sẽ không có sự phục vụ của Rodri và Khusanov vì chấn thương. Omar Marmoush và Rayan Ait-Nouri đã bình phục và có thể ra sân ngay từ đầu. Về phía đội khách Everton, HLV David Moyes sẽ không có sự phục vụ của Jack Grealish (do điều khoản cho mượn), Michael Keane, Jarrad Branthwaite và Merlin Rohl đều không thể ra sân vì chấn thương.

Trận đấu giữa Man City và Everton sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 18/10.