Man City đè bẹp Man United: Người khổng lồ Haaland

Ở khung gỗ đối diện, Donnarumma không có nhiều việc nhưng khi bị thử thách, anh ngay lập tức thể hiện giá trị. Pha bay người đẩy cú vô lê của Bryan Mbeumo khiến khán giả xanh áo thở phào và là lời chào mạnh mẽ trong ngày ra mắt Premier League. Với chiều cao và sải tay vươn dài, Donnarumma giống như tấm khiên vững chắc, để rồi đồng đội phía trên tự do bày biện vũ hội tấn công.

Khoảnh khắc ấy đến ngay đầu hiệp 2. Lần này Foden khởi động điệu nhạc, Doku nối tiếp bằng đường thả bóng đầy tin tế và Haaland xuất hiện đúng nhịp. Anh không cần nhiều chạm, với bước chân dài, thực hiện cú lốp bóng gọn gàng đã hạ gục Bayindir, nâng tỷ số lên 2-0. Một bàn thắng vừa thanh thoát vừa tàn nhẫn, minh chứng cho khả năng biến khoảnh khắc bình thường thành vĩnh cửu của chân sút người Na Uy.

Phút 68, thêm một lần Haaland hiện thân như sức mạnh nguyên thủy. Từ pha bấm bóng của Bernardo Silva, anh khởi động ở giữa sân, băng băng bỏ lại hậu vệ Man United như những cái bóng yếu ớt. Khi Bayindir băng ra khép góc, Haaland tung cú sút chéo góc rất tinh tế. Tỷ số là 3-0. Đó là bàn thắng phơi bày khoảng cách mênh mông giữa hai bên: một bên là sự bế tắc, bên kia là gã khổng lồ không thể ngăn cản. Nếu Reijnders chính xác hơn, với tình huống băng xuống dứt điểm hệt như Haaland trước đó, Man City đã có thêm bàn thứ 4.

Những phút cuối chỉ còn là khúc vĩ thanh cho màn độc tấu của City. Man United bỏ lỡ vài cơ hội muộn màng, còn khán đài Etihad rực rỡ trong tiếng vỗ tay vang dội. Người ta đứng lên vì Haaland – biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối; vì Doku – nghệ sĩ đường biên với vũ điệu không ngừng nghỉ; vì Donnarumma – chốt chặn mở ra hy vọng mới; hay Rodri – người đang từng bước lấy lại thể lực và cảm giác bóng.

Derby Manchester có kết cục quá rõ ràng: khi gã khổng lồ Haaland bước đi, cả thành phố chỉ còn biết ngước nhìn.