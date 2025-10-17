Man City chiêu mộ Haaland mới với điều khoản giải phóng hợp đồng 87 triệu bảng

Man City có rất nhiều cầu thủ tấn công nhưng đội của Pep Guardiola đã để mắt đến người kế nhiệm tiềm năng của Erling Haaland tại một trong những CLB chị em của họ. Có thể Man City chiêu mộ Haaland mới có giá lên tới 87 triệu bảng Anh.

Cụ thể, theo tờ Mirror (Anh) Manchester City đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ được mệnh danh là 'Erling Haaland người Brazil". Tiền đạo 17 tuổi Wendeson Wanderley Santos de Melo - biệt danh Dell - đã tỏa sáng trong đội trẻ của Bahia hiện tại. Melo đã ghi 40 bàn sau 34 trận cho đội U-17 Brazil vào năm 2023. Thành tích ghi bàn ấn tượng đã giúp Melo có trận ra mắt đội một Bahia ở tuổi 16, đồng thời được mệnh danh là "Haaland của Sertao".

Và hóa ra Melo có thể sớm gia nhập đội bóng của Haaland khi ESPN khẳng định rằng Man City đang theo dõi sát sao màn trình diễn của Melo, bên cạnh đó CLB khổng lồ của Ý là AC Milan cũng quan tâm đến Melo.