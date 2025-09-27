Man City – Burnley: Chênh lệch đẳng cấp, chiến thắng dễ dàng

Hồi giữa tuần, Man City giành chiến thắng vừa đủ trước Huddersfield với tỷ số 2-0 ở vòng 3 FA Cup. Tuy nhiên, ở đấu trường Premier League, Man City vừa đánh rơi 3 điểm đáng tiếc khi để Arsenal gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng, mất 3 điểm làm cho khả năng Man City bám đuổi Liverpool càng xa hơn.

Thống kê khá bất ngờ khi Man City chỉ kiểm soát bóng hơn 30% trong hiệp 2 trước Arsenal, con số này chưa từng có trong suốt thời gian Pep Guardiola làm huấn luyện viên. Hệ quả Man City phải nhận là bàn gỡ hòa 1-1 của Martinelli cho Arsenal ở những phút cuối trận.